影／國道上火燒車　為搶救貨物駕駛燒燙傷、嗆傷

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這一起國道火燒車意外發生在16日晚間9時36分許，林姓男子（24歲）跟妻子開貨車從台北載貨要回溪湖，不料卻在國道1號南下204.7K處發生火燒車，彰化縣消防局派人車趕往搶救，但車上都是易燃的衣服，火勢一發不可收拾，整輛車瞬間陷入火海。
彰化縣消防局據報趕往灌救，火勢很快完全熄滅，但整台貨車燒成廢鐵，完全損毀，林男就近送往衛福部彰化醫院搶救，右手掌有3%燒燙傷及吸入性嗆傷，留院觀察，還好沒有生命危險。
林男父親到醫院探望兒子時表示，兒子發現車斗冒煙、燒起來時，趕緊停靠路肩，但為了搶救貨物受傷，還好沒有生命危險，他懷疑，有可能是機械故障，但也因為車斗有蓋帆布，懷疑有其他車輛駕駛拋菸蒂時，引燃帆布起火，需等待警方調查
彰化消防分隊小隊長周文謀指出，消防人員抵達現場時，貨車已全面燃燒，緊急布水線仍無法壓制火勢，改以泡沫滅火，並發現駕駛右手燒燙傷，將他送醫治療，坐在副駕駛座的林男妻子及時逃出，沒有受傷。
昨晚國道1號花壇戰備道路間1輛貨車冒出濃煙與火舌，且迅速陷入火海、烈焰沖天，彰化縣消防隊獲報後，派遣彰化及秀水2分隊消防車趕往搶救，駕駛林姓男子手部燒燙傷送衛福部彰化醫院急救並留院觀察中，坐在副駕駛座的妻子幸無受傷。
國道三隊小隊長陳萬益表示，警方接獲民眾通報國道路肩有貨車燃燒，立即派員趕往現場搶救，初步根據駕駛轉述是自燃，為何自燃要鑑定調查，而國道丟菸蒂依法可開罰3000元至6000元罰鍰。