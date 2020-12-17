餐飲集團佈局搶先看！預估明年市場將大打「模式戰」

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除此之外，王座國際餐飲也加入電商戰局，旗下代理品牌紛紛推出不同的冷凍即食包，也受到消費找的歡迎，無論是餃子王將的經典餃子、段純貞牛肉麵或是銀座杏子日式豬排的炸豬排等經典菜色，在家也能輕鬆享用，林子桓同時預告，在明（2021）年1月也將推出年節伴手禮，提供消費者更加多元的選擇。
林子桓說，未來的餐飲市場其實在豐富度上逐漸趨於飽和，許多大品牌都已經進駐台灣，另外也由於疫情影響，新品牌無法來台拓點，因此明年的餐飲市場將大打「模式戰」，包含本來需要多人分享的飲食類型走向兩人、甚至單人的客製化，還有在吃法上增加不同變化，旗下的杏子豬排也為了囊括所有客群，增加推出鍋物、海鮮類料理，朝老少咸宜的家庭餐廳方式經營
而京都勝牛陸續推出新菜色，「和風鐵板牛排」有別店內牛排現炸作法，首次使用鐵板逼出牛排肉香另外也提供蒜片、檸檬、芥末，打造獨特的「多樣醬味創意吃法」，持續給消費費者不同的新鮮感。同時即日起至1月底推出「吃勝牛，抽iPhone12」活動，只要消費達800元，登錄發票即獲得抽獎資格，由於每人不限發票登錄張數，收集發票張數越多，就越可能將128G的iPhone12帶回家。
此外，京都勝牛還推出CP值超高的傳統日式下午茶甜點，預計吸引女性顧客，僅125元的超低價即可享用「日式四格甜點」，顏色粉嫩的花見團子、濃郁略帶苦味的日式抹茶凍、以黑糖為基底的蕨餅，還有冰涼Q彈的黑糖珍珠霜淇淋。
林子桓表示，明年銀座杏子日式豬排與京都勝牛將各展3間店，並鎖定百貨店中店，抓穩交通樞紐與百貨人流，而段純真牛肉麵在今年12月1日也在香港正式展店，排隊人流絡繹不絕，該品牌也可能是未來海外展店的首選。