餐飲集團佈局搶先看！預估明年市場將大打「模式戰」

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餐飲集團佈局搶先看！預估明年市場將大打「模式戰」

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-12-17 18:13:33｜update2020-12-17 18:24:07

餐飲集團佈局搶先看！預估明年市場將大打「模式戰」
▲銀座杏子日式豬排與京都勝牛將各展3間店，並鎖定百貨店中店，抓穩交通樞紐與百貨人流。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.17）
新冠肺炎疫情延燒全球，餐旅產業哀鴻遍野，不過隨著台灣控制疫情有成，從今（2020）年下半年開始餐旅產業持續回溫，徵才數也大幅提升，以代理銀座杏子日式豬排、京都勝牛、餃子王將等日本餐飲品牌的王座國際餐飲執行副總林子桓今（17）日受訪表示，雖然海外疫情尚未趨緩，不過國內品牌在明年度的展店規劃已經出爐，銀座杏子日式豬排與京都勝牛將各展3間店，並鎖定百貨店中店，抓穩交通樞紐與百貨人流。
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林子桓指出，雖然餐飲業受到疫情影響，不過王座國際餐飲也趁勢追擊，包含在今年大舉推展會員制手機APP，旗下各品牌也祭出會員專屬的餐點優惠專區，讓顧客對於品牌黏著度與回流度更高，會員數更是逆勢成長，從10多萬成長至逾30萬，暴增6成以上。
除此之外，王座國際餐飲也加入電商戰局，旗下代理品牌紛紛推出不同的冷凍即食包，也受到消費找的歡迎，無論是餃子王將的經典餃子、段純貞牛肉麵或是銀座杏子日式豬排的炸豬排等經典菜色，在家也能輕鬆享用，林子桓同時預告，在明（2021）年1月也將推出年節伴手禮，提供消費者更加多元的選擇。

▲「和風鐵板牛排」有別店內牛排現炸作法，首次使用鐵板逼出牛排肉香。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.17）
▲「和風鐵板牛排」有別店內牛排現炸作法，首次使用鐵板逼出牛排肉香。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.17）
林子桓說，未來的餐飲市場其實在豐富度上逐漸趨於飽和，許多大品牌都已經進駐台灣，另外也由於疫情影響，新品牌無法來台拓點，因此明年的餐飲市場將大打「模式戰」，包含本來需要多人分享的飲食類型走向兩人、甚至單人的客製化，還有在吃法上增加不同變化，旗下的杏子豬排也為了囊括所有客群，增加推出鍋物、海鮮類料理，朝老少咸宜的家庭餐廳方式經營

而京都勝牛陸續推出新菜色，「和風鐵板牛排」有別店內牛排現炸作法，首次使用鐵板逼出牛排肉香另外也提供蒜片、檸檬、芥末，打造獨特的「多樣醬味創意吃法」，持續給消費費者不同的新鮮感。同時即日起至1月底推出「吃勝牛，抽iPhone12」活動，只要消費達800元，登錄發票即獲得抽獎資格，由於每人不限發票登錄張數，收集發票張數越多，就越可能將128G的iPhone12帶回家。

此外，京都勝牛還推出CP值超高的傳統日式下午茶甜點，預計吸引女性顧客，僅125元的超低價即可享用「日式四格甜點」，顏色粉嫩的花見團子、濃郁略帶苦味的日式抹茶凍、以黑糖為基底的蕨餅，還有冰涼Q彈的黑糖珍珠霜淇淋。
▲京都勝牛還推出CP值超高的傳統日式下午茶甜點，預計吸引女性顧客，僅125元的超低價即可享用「日式四格甜點」。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.17）
▲京都勝牛還推出CP值超高的傳統日式下午茶甜點，預計吸引女性顧客，僅125元的超低價即可享用「日式四格甜點」。（圖／記者黃仁杰攝,2020.12.17）
林子桓表示，明年銀座杏子日式豬排與京都勝牛將各展3間店，並鎖定百貨店中店，抓穩交通樞紐與百貨人流，而段純真牛肉麵在今年12月1日也在香港正式展店，排隊人流絡繹不絕，該品牌也可能是未來海外展店的首選。
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