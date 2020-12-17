港人來台移民門檻過高？陸委會：將進一步研議

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港人來台移民門檻過高？陸委會：將進一步研議

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-17 18:37:34

李麗珍
▲陸委會副主委李麗珍。（圖／記者呂炯昌攝／2020.12.17）
香港政府日前以《港區國安法》逮捕多名民主派異議人士，引發香港社會另一波動盪，不少香港人有意移民來台，但相關規定卻被質疑可能過於嚴格，導致港人難以申請。對此，陸委會今（17）日回應，有關香港人申請居留的門檻是希望避免「假投資真移民」的問題，同時強調歡迎香港專業人才來台。
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陸委會副主委李麗珍表示，從今年3月起有關投資移民的審查顯示，有許多案件的申請人在取得身份後就將資金撤離，形成「假投資真移民」的弊端，因此投審會才會希望透過修改審查落實投資移民，目前的審查過程並不會提高香港人移民來台的門檻。李麗珍認為，透過審查能夠確保申請人具有移民意願，相關的審查也正在持續進行中。
對於陸委會日前提出的協助香港專業人士來台的方案，李麗珍表示，目前已成立港澳的交流版服務辦公室負責相關事務，並提供各種協助，包括來台就學、就業以及投資，並非只是單純招攬專業人才，其他能夠援助香港的方式則仍在研議當中。
另外對於《港澳條例》第31條修改一事，陸委會副主委李麗珍表示，目前確實有大陸資金以港資、外資的方式來台投資，因此陸委會希望透過修訂陸資來台投資許可辦法修訂加強管理。就未來修改方向，陸委會表示第31條只是加強管理其中一個選項，無計劃將刪除港資等同外資規定的規劃。
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