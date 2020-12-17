影／取得植保機代噴證照　青農輕鬆挑戰百萬年薪

彰化為農業大縣，但國內從農年齡平均落在62歲，面對國內從農人口老化，政府推動智慧農業計畫，其中無人機導入農業是重點發展項目，但擁有執照的專業「代噴手」仍鳳毛麟角，明道大學看準這個市場與民間科技公司合作培訓人才，已有35人取得農藥代噴證照，畢業後可輕鬆挑戰百萬年薪。

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▲無人機噴灑示範。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）

× ▲無人機噴灑示範。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）

明道大學精緻農業系因應農業科技發展趨勢，積極導入農用無人機培訓課程，培訓及輔導學生考照，首批培訓學生就有35位考取可操控植保機的G2級證照，合格率高達95%，今 (17)日辦理農用無人機隊成軍典禮，會場展示多款農用無人噴藥機（又稱植保機），每台造價不到30萬元，都是台灣製造，結合手機就能操作。

農業試驗所主秘方怡丹說，台灣從農人口平均年齡65歲，農業要永續經營，必須仰賴專業分工，老農不可能再手工噴藥，台灣光稻田就有26萬公頃，目前全台合格的代噴手只有400人，「這是一個很大的市場」，無人噴藥是項專業，除了必須取得無人機執照外，最重要是還得取得農用植保機執照，擁有雙照才能幫人代噴。

▲成立農用無人機隊，都為彰化農業帶來強而有力的能量。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）

× ▲成立農用無人機隊，都為彰化農業帶來強而有力的能量。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）

▲明道大學、漢光果菜合作社、研發自製無人機公司的佐翼科技、作田人智慧農業等公司簽定產學合作備忘錄。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）