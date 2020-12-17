影／取得植保機代噴證照　青農輕鬆挑戰百萬年薪

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明道大學精緻農業系因應農業科技發展趨勢，積極導入農用無人機培訓課程，培訓及輔導學生考照，首批培訓學生就有35位考取可操控植保機的G2級證照，合格率高達95%，今 (17)日辦理農用無人機隊成軍典禮，會場展示多款農用無人噴藥機（又稱植保機），每台造價不到30萬元，都是台灣製造，結合手機就能操作。
農業試驗所主秘方怡丹說，台灣從農人口平均年齡65歲，農業要永續經營，必須仰賴專業分工，老農不可能再手工噴藥，台灣光稻田就有26萬公頃，目前全台合格的代噴手只有400人，「這是一個很大的市場」，無人噴藥是項專業，除了必須取得無人機執照外，最重要是還得取得農用植保機執照，擁有雙照才能幫人代噴。
明道大學精緻農業系主任劉程煒說，台灣的農業未來的發展將朝更省工、更專業的方向發展，光空中噴藥就可獨立出來一個區塊，無人機管理規則今年4月上路，代噴業務必須以法人名義執行，若違法將依農藥管理法第53條處1萬5千元以上、15萬元以下的罰鍰。
劉程煒表示，無人機代噴農藥商機夯，坊間業者開課教學都場場爆滿，植保機證照堪稱是「含金量超高」的執照。植保機考試分為學科和術科，學科須要了解大氣環境、無人機結構、農藥等知識。
彰化縣政府農業處長邱奕志表示，明道大學成立農用無人機隊，為彰化農業帶來強而有力的能量，不僅僅是農業發展，對於病蟲害防治，像荔枝椿象攀附在樹上的投藥，也可透過無人機進行操作，面向多元，發展值得期待。