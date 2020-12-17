褒忠走過一甲子回顧　老照片展喚起兒時記憶

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褒忠鄉鄉長陳建名表示，在我們生活當中的每個階段，都有著滿滿的回憶存在，本次活動企圖以知識、記憶為主題的方式，來呈現來自多元的內容，半年多來，亞洲大學團隊不斷地穿梭在褒忠鄉的大街小巷內尋訪，從多次與褒忠鄉老人會、民眾、村、社區的努力下，選出多幅珍貴的老照片。
陳建名又說，每一張照片的背後，都有著一段生命與歷史演進的故事，如同是地方知識的珍寶，開幕活動的內容除了照片展以外，也邀請褒忠鄉在地青農展現在地優質的農特產、還有體驗搓湯圓的過程。
高齡92歲的吳伯伯表示，臺灣是一個寶島，所以透過這次的照片展，看見了：早期褒忠花鼓隊的訓練過程、服裝、龍岩火車站舊照、早期生活的故事等等。
今天受邀請參加的民眾，一同參與搓湯圓活動，因為物質的便利下，很多人已經許久沒有搓過湯圓，早期搓湯圓的過程是一個家的味道，是一個串聯家庭成員的情感過程，從長輩們品嘗湯圓的同時也都露出滿足的笑容。
亞洲大學王志華老師表示，本次褒忠走過一甲子老照片展，最主要就是把過去珍貴的事物，回憶裡面有許多知識，如有花鼓之鄉之稱的褒忠，在巔峰時期每村都有自己的花鼓陣。
王志華老師也說，因為褒忠鄉有一座蔗糖轉運站，所以早期追逐糖廠五分車的兒時記憶；因為生活的困苦，所以左鄰右舍都會相互的幫忙等等，希望透過這些充滿生活感的老照片，讓大家更深刻認識褒忠。