褒忠走過一甲子回顧　老照片展喚起兒時記憶

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褒忠走過一甲子回顧　老照片展喚起兒時記憶

記者蘇榮泉/雲林報導

calendar_today2020-12-17 19:13:47

褒忠走過一甲子回顧
▲高齡92歲吳老先生與鄉長陳建名及來賓一同為開展揭牌。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.17）
雲林縣褒忠鄉擁有豐富的傳統文化，歷經一甲子的時代演變，留下不少珍貴地理人文足跡，包含蔗糖文化、花鼓文化、耆老與生活的文化等等，是一個值得探索與學習的智慧鄉鎮；今（17）日褒忠鄉公所與亞洲大學團隊合作，以尋找褒忠的在地故事，在褒忠鄉長青食堂舉辦「走過一甲子的褒忠老照片展」活動，許多在地具有特色的老照片值得鄉親欣賞，尋找兒時記憶。
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▲亞洲大學團隊與來自褒忠鄉各村耆老、鄉長合影。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.17）
▲亞洲大學團隊與來自褒忠鄉各村耆老、鄉長合影。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.17）
褒忠鄉鄉長陳建名表示，在我們生活當中的每個階段，都有著滿滿的回憶存在，本次活動企圖以知識、記憶為主題的方式，來呈現來自多元的內容，半年多來，亞洲大學團隊不斷地穿梭在褒忠鄉的大街小巷內尋訪，從多次與褒忠鄉老人會、民眾、村、社區的努力下，選出多幅珍貴的老照片。
▲長輩們
▲長輩們 一同參與體驗搓湯圓過程。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.17）
陳建名又說，每一張照片的背後，都有著一段生命與歷史演進的故事，如同是地方知識的珍寶，開幕活動的內容除了照片展以外，也邀請褒忠鄉在地青農展現在地優質的農特產、還有體驗搓湯圓的過程。

▲與會民眾一同欣賞褒忠一甲子老照片。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.17）
▲與會民眾一同欣賞褒忠一甲子老照片。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.12.17）
高齡92歲的吳伯伯表示，臺灣是一個寶島，所以透過這次的照片展，看見了：早期褒忠花鼓隊的訓練過程、服裝、龍岩火車站舊照、早期生活的故事等等。

今天受邀請參加的民眾，一同參與搓湯圓活動，因為物質的便利下，很多人已經許久沒有搓過湯圓，早期搓湯圓的過程是一個家的味道，是一個串聯家庭成員的情感過程，從長輩們品嘗湯圓的同時也都露出滿足的笑容。

▲褒忠鄉有花鼓之鄉之稱，在巔峰時期每村都有自己的花鼓陣。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2020.12.17）
▲褒忠鄉有花鼓之鄉之稱，在巔峰時期每村都有自己的花鼓陣。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2020.12.17）
亞洲大學王志華老師表示，本次褒忠走過一甲子老照片展，最主要就是把過去珍貴的事物，回憶裡面有許多知識，如有花鼓之鄉之稱的褒忠，在巔峰時期每村都有自己的花鼓陣。
▲褒忠鄉有花鼓之鄉之稱，在巔峰時期每村都有自己的花鼓陣。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2020.12.17）
▲褒忠鄉有花鼓之鄉之稱，在巔峰時期每村都有自己的花鼓陣。（圖／記者蘇榮泉翻攝，2020.12.17）
王志華老師也說，因為褒忠鄉有一座蔗糖轉運站，所以早期追逐糖廠五分車的兒時記憶；因為生活的困苦，所以左鄰右舍都會相互的幫忙等等，希望透過這些充滿生活感的老照片，讓大家更深刻認識褒忠。
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