升息抑制炒房？央行總裁楊金龍：用利率處理房價大而不當

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對此，楊金龍在央行理監事會後記者會上表示，面對房市不合理漲價，應靠各部會共同合作，一起抑制預期心理，而央行最好的工具就是限制貸款成數，避免投機者囤地、囤房，進而推升房價不合理上漲。
至於升息是不是可考慮的手段？楊金龍強調升息不只涉及房地產，還有中小企業貸款，影響層面更廣，他直言「用利率來處理房價問題是大而不當的工具」。
為促進金融穩定及健全銀行業務，防範銀行信用資源過度流向不動產貸款，央行以座談及通函方式，籲請銀行善盡社會責任，引導資金配置於生產事業實質投資，以提高就業及國人所得。12月8日起更修正施行「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，進一步強化不動產貸款針對性審慎措施。
央行強調，政府正努力推動「健全房地產市場方案」，央行採行不動產貸款針對性審慎措施，是落實該方案「信用資源有效配置及合理運用」的要求，未來央行將持續關注房地產市場發展，檢視不動產貸款針對性審慎措施執行成效，並加強相關金融業務檢查，督促金融機構落實遵循相關措施。
至於央行上修今年及明年台灣經濟成長率2.58%及3.68%，明年有可能升息嗎？楊金龍指出，要考量國內與國外狀況，尤其在美國、歐洲、日本近年都採取超寬鬆貨幣政策，資產負債表明顯膨脹，還有持續推動擴張性財政政策，台灣又是小型開放的經濟體，沒辦法置外於其他經濟體的影響，「我們沒辦法關起門來做自己的事，這是不可能的事」，特別是大經濟體造成的波及非常大。但楊金龍也不諱言，長遠來講，「低利率對經濟成長也不是很好的現象」。