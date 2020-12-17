升息抑制炒房？央行總裁楊金龍：用利率處理房價大而不當

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升息抑制炒房？央行總裁楊金龍：用利率處理房價大而不當

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-12-17 19:27:34｜update2020-12-17 19:43:13

▲中央銀行總裁楊金龍表示用利率來處理房價是大而不當的工具。（圖／擷取自央行直播）
▲中央銀行總裁楊金龍12月17日在理監事會後記者會上表示，用利率來處理房價是大而不當的工具。（圖／擷取自中央銀行直播）
中央銀行今（17）日召開今（2020）年最後一季理監事會議，並宣布政策利率連3凍，重貼現率維持在歷史低點1.125%，而央行日前才祭出「選擇性信用管制」打炒房，市場傳出另一種聲音，認為升息才能抑制高房價。對此，央行總裁楊金龍在會後記者會強調，「利率處理房價是大而不當的工具」，央行能用的最好工具就是限制貸款成數，會用這個協助各部會，避免投機者囤房、囤地。
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政府打炒房，行政院在12月3日端出「健全房地產市場方案」，提出短中長期9大因應對策，央行12月7日更宣布4大選擇性信用管制新措施，金管會也跟進，除啟動專案金檢，更採取「集中度風險控管措施」，並已鎖定8家建築貸款過度集中的銀行要求提出改善計畫，只是市場也有另一種聲音就是升息來抑制房價。
對此，楊金龍在央行理監事會後記者會上表示，面對房市不合理漲價，應靠各部會共同合作，一起抑制預期心理，而央行最好的工具就是限制貸款成數，避免投機者囤地、囤房，進而推升房價不合理上漲。

至於升息是不是可考慮的手段？楊金龍強調升息不只涉及房地產，還有中小企業貸款，影響層面更廣，他直言「用利率來處理房價問題是大而不當的工具」。

為促進金融穩定及健全銀行業務，防範銀行信用資源過度流向不動產貸款，央行以座談及通函方式，籲請銀行善盡社會責任，引導資金配置於生產事業實質投資，以提高就業及國人所得。12月8日起更修正施行「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，進一步強化不動產貸款針對性審慎措施。

央行強調，政府正努力推動「健全房地產市場方案」，央行採行不動產貸款針對性審慎措施，是落實該方案「信用資源有效配置及合理運用」的要求，未來央行將持續關注房地產市場發展，檢視不動產貸款針對性審慎措施執行成效，並加強相關金融業務檢查，督促金融機構落實遵循相關措施。
至於央行上修今年及明年台灣經濟成長率2.58%及3.68%，明年有可能升息嗎？楊金龍指出，要考量國內與國外狀況，尤其在美國、歐洲、日本近年都採取超寬鬆貨幣政策，資產負債表明顯膨脹，還有持續推動擴張性財政政策，台灣又是小型開放的經濟體，沒辦法置外於其他經濟體的影響，「我們沒辦法關起門來做自己的事，這是不可能的事」，特別是大經濟體造成的波及非常大。但楊金龍也不諱言，長遠來講，「低利率對經濟成長也不是很好的現象」。
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