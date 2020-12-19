專訪／小胖林育羣出道10年遇低潮　尷尬期找事做狂學日文

我是廣告 請繼續往下閱讀
他更透露演唱會因為集結了10年精華，表演內容整個大爆滿，讓他在練團的時候忍不住自問「幹嘛逼死自己？」但為了給家人、朋友、粉絲一個難忘的表演，他還是卯足全力去準備，幾乎是天天都睡眠不足，只有抓到空檔才能補眠，但他仍舊甘之如飴。
林育羣總是給人開朗、歡樂的形象，但他提到過去也碰上質疑、經歷過高低潮，「剛出道的時候會在意別人的眼光，現在還好，因為不管怎麼去妝點自己，都無法讓每個人喜歡，就用最舒服的樣子去面對就好。」他還說到，以前常聽到有人問「小胖紅得過3天嗎」、「紅得過1年嗎」等等諸如此類的懷疑聲，他回首這10年，自信的說：「我交出了不錯的成績單，那些都是值得拿出來回憶的過程，一路上都有很多人幫助、支持。」
他坦言一路上就是高低潮不斷的輪迴，高潮指的是有作品的時候，或是去了某些節目受到關注，「可是花無百日紅，人的一生需要平衡，不可能1年都在高潮狀態，在沒有那麼受關注的時候，可以靜下心來思考創作，想一下有什麼可以進步的地方。」
林育羣想起最低潮的時候，是前陣子快要離開前經紀公司時的尷尬期，「那陣子沒有太多事情，後來就是給自己找事做，我花了1年時間學了日文，當時從日本剛回來，想跟日本粉絲他們交流。」再來就是今年碰上疫情，演藝圈受到影響，他的工作量減少許多，「我就在想不唱歌可以幹嘛？有點失去人生目標，但還好就是我在8、9月的時候，與現在的公司相遇，老闆很支持我想要做的事情。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。