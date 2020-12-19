專訪／小胖林育羣出道10年遇低潮　尷尬期找事做狂學日文

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專訪／小胖林育羣出道10年遇低潮　尷尬期找事做狂學日文

記者吳雨婕/專訪

calendar_today2020-12-19 12:00:00

林育羣專訪。（圖／星耀國際商業股份有限公司提供）
▲林育羣曾遇上低潮，只能找事情做。（圖／星耀國際商業股份有限公司提供）
歌手林育羣（小胖）今年邁向出道10年，過去時常能在各大節目看見他的身影，他也曾遠赴日本發展，可卻始終沒有完全屬於自己的一場演唱會，終於在今年結束前，他成功圓夢。對於能舉辦個人演唱會，他表示一開始是緊張的，因為怕票房不如預期，「我很擔心不知道能聚集多少人，而且我有一陣子比較少在台灣有作品。」幸好演唱會門票順利賣完，現在沒有了緊張感，只有將要開唱的興奮。
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林育羣提到，真的太久沒看到粉絲了，而這一次的演唱會是把他10年的旅程集大成，「我上了很多節目，也有讓人印象深刻的歌曲，我要一次濃縮，就像是讓大家看到時光機，我也要讓大家知道我的聲音沒有退步。」
他更透露演唱會因為集結了10年精華，表演內容整個大爆滿，讓他在練團的時候忍不住自問「幹嘛逼死自己？」但為了給家人、朋友、粉絲一個難忘的表演，他還是卯足全力去準備，幾乎是天天都睡眠不足，只有抓到空檔才能補眠，但他仍舊甘之如飴。

▲林育羣專訪。（圖／翻攝林育羣臉書）
▲林育羣出道10年，終於要舉辦個人首場演唱會。（圖／翻攝林育羣臉書）
林育羣總是給人開朗、歡樂的形象，但他提到過去也碰上質疑、經歷過高低潮，「剛出道的時候會在意別人的眼光，現在還好，因為不管怎麼去妝點自己，都無法讓每個人喜歡，就用最舒服的樣子去面對就好。」他還說到，以前常聽到有人問「小胖紅得過3天嗎」、「紅得過1年嗎」等等諸如此類的懷疑聲，他回首這10年，自信的說：「我交出了不錯的成績單，那些都是值得拿出來回憶的過程，一路上都有很多人幫助、支持。」

他坦言一路上就是高低潮不斷的輪迴，高潮指的是有作品的時候，或是去了某些節目受到關注，「可是花無百日紅，人的一生需要平衡，不可能1年都在高潮狀態，在沒有那麼受關注的時候，可以靜下心來思考創作，想一下有什麼可以進步的地方。」

林育羣想起最低潮的時候，是前陣子快要離開前經紀公司時的尷尬期，「那陣子沒有太多事情，後來就是給自己找事做，我花了1年時間學了日文，當時從日本剛回來，想跟日本粉絲他們交流。」再來就是今年碰上疫情，演藝圈受到影響，他的工作量減少許多，「我就在想不唱歌可以幹嘛？有點失去人生目標，但還好就是我在8、9月的時候，與現在的公司相遇，老闆很支持我想要做的事情。」

▲林育羣專訪。（圖／星耀國際商業股份有限公司提供）
▲林育羣總是給人開朗印象，但其實他也遇過低潮。（圖／星耀國際商業股份有限公司提供）
 
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