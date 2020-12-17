影／參山處壁畫八卦山風景區體驗遊程　推動區域小旅行

後疫情時代國旅大爆發，為推廣八卦山風景區體驗遊程，交通部觀光局參山國家風景區管理處委託清水岩生態文創協會今（17）日邀集八卦山轄區範圍內的社區協會，在清水岩遊憩區辦理座談說明會，40多個文化生態社團代表踴躍發言，參山國家風管處長柯建興說，將彙整作為明年推動區域小旅行的方向。

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▲八卦山生態豐富，四季都有當季的動植物可觀賞。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）

× ▲八卦山生態豐富，四季都有當季的動植物可觀賞。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）

八卦山觀光旅遊業者合推小旅行，交通部觀光局參山國家風景區管理處11月發表成果，今天在清水岩寺文化大樓舉辦座談會，八卦山小旅行區域串聯座談會，參山國家風管處長柯建興、八卦山管理站主任洪英逸等官員出席，八卦山沿線的文化生態社團與社區發展協會約80人，各自提出今年推出小旅行所遇到問題，要求參山國家風管處協助。

彰化縣八卦山脈導覽協會理事長陳美娟說，八卦山生態豐富，四季都有當季的動植物可觀賞，先前舉辦獨角仙生態旅遊頗受親子歡迎，最近一年停辦，相當可惜。彰化市桃源社區理事長曾福生表示，桃源社區規畫一線天小旅遊，遊程爆紅，景點遭到破壞，社區不得不關閉，期待參山國家風管處協助推出內容更豐富的遊程，帶動桃源社區發展。

▲小旅行區域串聯座談會，文化生態社團代表踴躍發言。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）

× ▲小旅行區域串聯座談會，文化生態社團代表踴躍發言。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）

彰化縣八卦山文化協會理事長蔣敏全說，規畫小旅行之前，應該先調查社區資源，了解推動小旅行的侷限性，八卦山沿線的山城不只有山也有水，八卦山在堪輿學上被稱作瓜藤龍，龍尾的二水鄉有八堡圳，有很好營造小旅行的條件，只需要做好社區調查。

行政院政務顧問邱建富指出，本次座談希望透過聽取地方意見，並與各社區面對面的溝通說明，可以吸引更多對推動體驗小旅行有興趣的社區來共同參與，期望未來可以打造八卦山小旅行的品牌，讓國內外遊客前來八卦山體驗最在地的事物、最精彩故事與最純樸人情味。

清水岩生態文化創意產業協會創會會長陳慶福則表示，這是八卦山旅遊的重要契機；緞帶王吳士長建議把彰化縣的觀光景點串聯起來非常重要，希望公權力積極主導，並引導民間團體的力量，大家成為夥伴關係，一起來活化、多元化彰化縣的觀光旅遊活動。