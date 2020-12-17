1棟抵3棟！胡瓜現身高雄　阿翔爆料：想買房

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高雄跨年晚會採3舞台同步進行，呈現流行、創作、表演藝術等3種風格互軋，長達5個半小時的晚會下來，胡瓜不擔心體力無法負荷：「主持晚會處於備戰狀態，結束才會累，過程不會累。」不過疫情是一大問題，胡瓜提醒：「我覺得人擠人，口罩一定戴好。」
浩子將以個人歌手身分登台演唱，他透露帶來2首輕鬆快歌，金鐘紅毯躋身三帥的他笑稱：「肯定有偶像包袱。」服裝就交給設計師煩惱。阿翔透露老婆Grace會帶1兒2女下來工作，預計跨年夜後多留一晚，帶全家吃美食。
高雄跨年晚會除了有搖滾天團八三夭熱力開場、Ella（陳嘉樺）倒數壓軸，還有金曲樂團「滅火器」在倒數後精采演出，另外，安心亞為高雄帶來17分鐘唱跳表演，服裝尺度不會讓觀眾失望，完整卡司還有許富凱、魚乾、文慧如、李千那、謝銘祐&麵包車樂團、影子計劃、吳映潔（鬼鬼）、韋禮安、畢書盡、茄子蛋。
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