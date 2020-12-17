影／心血管疾病裝支架就安心？醫師籲「注意後續保養」

心血管疾病是國人第二號殺手，平均每24分鐘就有1人死於心血管相關疾病，千萬不要以為裝了支架就可解決心血管狹窄，衛生福利部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔表示，他收治過裝了3支支架仍不戒菸的的病人，3個月就猝死，若不按時服藥，及注意後續保養，裝在多都沒用。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲病患以為裝支架就克服心血管狹窄，事實證明，如果不能遠離抽菸、三高等危險因子，或不按時服藥控制，都可能發生「支架內再狹窄」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）

× ▲病患以為裝支架就克服心血管狹窄，事實證明，如果不能遠離抽菸、三高等危險因子，或不按時服藥控制，都可能發生「支架內再狹窄」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）

彰化縣有兩名裝心臟支架的病人，以為裝了支架就不會再心肌梗塞，把醫囑當作耳邊風，其中80歲粘姓老翁沒按時服用抗血小板藥物，另一名68歲陳姓男子照常吸菸，結果心血管再次狹窄，粘姓老翁獲快速搶救保住一命，陳姓男子沒那麼幸福，猝死在農田。

80歲粘姓老翁有高血壓、高血糖、高血脂等三高慢性疾病，需要服用的藥物非常多種，他卻常常「自己當醫生」，服用自己覺得有效的藥，因半年前冠狀動脈嚴重狹窄，左迴旋支及右冠狀動脈放置4支支架，他自認術後有支架撐著，再也不會發生心血管狹窄，就不吃抗血小板的藥。

▲衛生福利部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔呼籲，心血管有裝支架的病患遠要離抽菸、三高等危險因子，不要以為裝了支架就沒事。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）

× ▲衛生福利部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔呼籲，心血管有裝支架的病患遠要離抽菸、三高等危險因子，不要以為裝了支架就沒事。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）

這兩個病案都是衛生福利部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔收治的病人，他表示，有些心臟病病患以為裝支架就克服心血管狹窄，事實證明，如果不能遠離抽菸、三高等危險因子，或不按時服藥控制，都可能發生「支架內再狹窄」，再度引發血栓危機。

王彥翔表示，有些病患以為裝了支架就無敵，但這是錯的，若不能遠離抽菸、控制三高，甚至不按時吃藥，都有可能再次引發血栓危機，他強調，血管支架是外來物，因此術後都必須服用雙重抗血小板藥物，半年至1年時間，來防止血栓形成。

▲80歲粘姓老翁心血管支架內再狹窄，血流阻塞。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）

× ▲80歲粘姓老翁心血管支架內再狹窄，血流阻塞。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 17）

王彥翔說，裝有支架的血管如果再狹窄，引起血栓是一瞬間且危及生命的事情，一般金屬支架在狹窄率是20至30％左右，藥物型支架為5％，不管何種都不能輕忽，從飲食、生活習慣，到戒菸等等都相當重要，裝有支架的民眾，切勿心存僥倖心態，以免憾事發生。