推高雄觀光486豪擲三千萬　漢來攝影賽「愛河灣亮起來」

今年為高雄改制更名百年，一系列慶祝活動陸續登場，其中「跨百光年」跨年晚會更是眾所矚目，從12月24日平安夜開始每晚將在高流所在地的愛河灣，舉行雷射光雕秀，面對愛河灣的漢來大飯店順勢推出住房優惠及攝影比賽；而「486先生」陳延昶更豪擲3000萬包下高雄漢來大飯店3000間客房做消費者活動，送國人到高雄旅遊，刺激經濟。

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今（17）日於漢來大飯店舉辦486團購「高雄必點」記者會，高雄市長陳其邁也出席，他感謝486先生響應自己與郭建盟議員提出的「夜間市長」概念，包下高雄漢來大飯店3000間客房做消費者活動﹔486先生進一步指出，自12月18日起凡購買486團購網站LG指定商品即可獲贈高雄漢來大飯店住宿券一張，期透過產業和政府產官合作，共創高雄市政府、市民、消費者、漢來大飯店、在地商家、LG和486團購七贏的局面。

▲平安夜開始每晚將在高流所在地的愛河灣，舉行雷射光雕秀。（圖／高市府提供）

除了聖誕節到元旦連假的雷射光雕秀之外，跨年當晚蓬萊、高流和海上三大舞台同時登場，胡瓜、浩角翔起Ella等歌手連番演唱，還在周邊推出2公里長的美食市集，跨年倒數更會在港邊施放煙火。為留下跨百年精彩瞬間，漢來大飯店特地舉辦「愛河灣亮起來」攝影比賽，邀請民眾前來愛河灣捕捉美景，呈現漢來飯店與高流音浪塔兩處建築之美，所有攝影作品於明（110）年1月10日截止收件。