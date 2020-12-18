台灣漫畫家崛起！橫掃日本國際漫畫奬奪金銀銅3獎
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-12-18 10:07:17
日本外交部主辦的第14屆國際漫畫獎，16日公布得獎名單，文化部昨（17）日表示，台灣漫畫家韋蘺若明作品《送葬協奏曲》榮獲最大獎金獎；阮光民作品《天橋上的魔術師圖像版：阮光民卷》榮獲第二大獎項銀獎。D.S.作品《百花百色》則榮獲第三大獎銅獎。台灣漫畫家創下同時勇奪金銀銅賞佳績，讓世界看見台灣漫畫軟實力。
駐日本台灣文化中心表示，為在日本推廣台灣漫畫，並拓展台灣文化內容產業市場，11月20日起與文化內容策進院在東京合作辦理的「台灣漫畫夜市」展覽，將台灣原創漫畫介紹給日本民眾。本屆得獎的3部作品皆在展覽中有介紹，期待藉由台灣漫畫家獲獎的資訊，吸引更多人感受台灣原創漫畫的魅力。此次展覽因為疫情關係，同步設立線上展覽，讓世界諳日語的民眾皆可透過網站認識台灣漫畫。台灣漫畫夜市開展後，駐日本台灣文化中心已接獲日本出版社聯絡，表示有意願代理參展的台灣漫畫，駐日本台灣文化中心與文化內容策進院即刻共同協助台日業者進行後續的媒合與版權交涉，盼促成更多台灣漫畫在日本出版。另有日本負責媒合文化內容和地域創生的民間公司參觀完台灣漫畫夜市實體展覽後，有意媒合台灣漫畫家和日本地方政府共同合作城市行銷。2007年創設的國際漫畫獎，為日本外交部盼藉由漫畫，促進國際之間文化交流。本屆有61個國家地區，共383個作品報名參賽，該獎選出金獎1名、銀獎3名及銅獎11名共15項獎項。因為疫情因素，頒獎典禮將預定於明年2月首次以線上方式舉辦。