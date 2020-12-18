直擊NBA球星最愛的快煮麵工廠　天天出貨兩大貨櫃30萬包

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直擊NBA球星最愛的快煮麵工廠　天天出貨兩大貨櫃30萬包

記者許家禎/台北報導

calendar_today2020-12-18 09:15:00

▲台灣一年快煮麵市場規模約為新台幣8到12億元，阿舍市占4成以上，在台灣快煮麵市場年營收5億元，若再加上海外營收，全年營收8億元，成長迅速。（圖／記者許家禎攝）
▲台灣一年快煮麵市場規模約為新台幣8到12億元，阿舍市占4成以上，在台灣快煮麵市場年營收5億元，若再加上海外營收，全年營收8億元，成長迅速。（圖／記者許家禎攝）
微風集團旗下阿舍食品日前宣布正式簽約NBA熱火隊頭號三分射手Duncan Robinson擔任年度代言人，之前捐贈了上萬包給位於南佛羅里達的非營利國內飢餓救濟組織，阿舍指出，如果之後疫情較為樂觀，將有機會邀請他到台灣與大家見面。而直擊位於台南永康的阿舍廠房，每天運到海外的42呎大型貨櫃就至少兩次，總計天天出貨約30萬包，光是3個成人裝滿貨櫃，就要花上整整4小時。
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針對NBA熱火隊頭號三分射手Duncan Robinson擔任年度代言人，阿舍僅指出以「國際行情」簽下，並未透露簽約金額，但了解後發現Duncan Robinson真的是阿舍的粉絲，早在2013年阿舍進軍美國時，他就在密西根大學時期品嘗過變成鐵粉，最愛的口味是原味，後來成為NBA球星後主動透過經紀人找上阿舍，促成這次雙方合作。
▲Duncan
▲Duncan Robinson分送阿舍乾麵給南灣居民。（圖／取自Duncan RobinsonIG)
 

阿舍食品總經理羅大為指出，台灣一年快煮麵市場規模約為新台幣8到12億元，阿舍市占4成以上，在台灣快煮麵市場年營收5億元，若再加上海外營收，全年營收8億元、成長迅速，算算從年營收1.4億元到現在8億元，中間僅僅花了4年時間。其中，美國、加拿大與澳洲是海外市場重中之重。

▲阿舍快煮麵遍及美國、加拿大、日本、法國，澳洲與香港，訂單需求量一年比一年大，於是決定在永康科學園區準備設置二廠，預計明（2021）年第四季投入生產。（圖／記者許家禎攝）
▲阿舍快煮麵遍及美國、加拿大、日本、法國，澳洲與香港，訂單需求量一年比一年大，於是決定在永康科學園區準備設置二廠，預計明（2021）年第四季投入生產。（圖／記者許家禎攝）
 

羅大為表示，阿舍快煮麵遍及美國、加拿大、日本、法國，澳洲與香港，訂單需求量一年比一年大，現在位於永康的工業區的廠房生產線，一天可以生產30萬包，但即便稼動率超過百分百卻還是不夠用，因此緊急在永康科學園區準備設置二廠，是該園區中唯一一家食品廠，預計明（2021）年第四季投入生產，屆時一廠加二廠一天可生產50萬包。

阿舍於2013年進軍美國，去年初打入Costco全美550間通路，同時也拓展到Safeway、whole foods、walmart、Amazon等主流通路，知名度大開，訂單增溫，再加上疫情改變飲食習慣，使原本明（2021）年年營收15億元的目標增至20億元，其中海外年營收上看10億元。

▲微風集團旗下阿舍食品看好海外市場，天天從廠房出貨的快煮麵就高達30萬包。（圖／記者許家禎攝）
▲微風集團旗下阿舍食品看好海外市場，天天從廠房出貨的快煮麵就高達30萬包。（圖／記者許家禎攝）
 

羅大為透露，海外銷售很旺，每天至少都有兩個42呎的大型貨櫃銷到海外，「光是3個大男人裝滿一個貨櫃（13萬包），就得花上整整4小時」，算算一個月就要出50個貨櫃，如今更是供不應求。其中又以原味賣最好、辣味逐漸跟上。他認為，阿舍勝出的原因除講究麵體與醬料品質外，有自己的工廠，生產線量大且穩也是關鍵。

羅大為指出，目前台灣市面上的品牌、包括有藝人加持的快煮麵，有9成是代工廠製作，但阿舍有自己的工廠關注細節，以醬料來說，一般製麵廠頂多一個醬料桶對一、兩條填充帶，但阿舍特別設計一對八的醬料填充機，其中每條填充帶的管子大小、壓力都經過精密計算，才能確保在量大的狀況下，每包醬料品質無虞。

另外，麵體採用「麥心粉」能有較扎實的口感、營養價值也比較高，經過16小時乾燥過程(一般可能僅乾燥3、4個小時)，去除多餘水分以達到最佳口感。目前，阿舍共有8種麵體，共13種口味。

▲阿舍食品有自己的廠房關注細節，以醬料來說，特別設計一對八的醬料填充機，其中每條填充帶的管子大小、壓力都經過精密計算，才能確保在量大的狀況下，每包醬料品質無虞。（圖／記者許家禎攝）
▲阿舍食品有自己的廠房關注細節，以醬料來說，特別設計一對八的醬料填充機，其中每條填充帶的管子大小、壓力都經過精密計算，才能確保在量大的狀況下，每包醬料品質無虞。（圖／記者許家禎攝）
 

微風集團自2011年入主阿舍食品，微風集團董事長廖鎮漢曾說，他很早就將阿舍定位為國際品牌，在美國設立子公司。而對於品牌獲美國雜誌《Inc.》2020「全美國前5,000企業 食品11強」，他認為是國際對MIT實力的肯定，也是團隊對市場的眼界、精準佈局的成果。

▲阿舍食品有自己的廠房關注細節，相關設備不斷提升，近來引進機器手臂，增加出貨速度也節省人力。（圖／記者許家禎攝）
▲阿舍食品有自己的廠房關注細節，相關設備不斷提升，近來引進機器手臂，增加出貨速度也節省人力。（圖／記者許家禎攝）
 

由於全球食品業正面臨疫情的挑戰，廖鎮漢之前曾說，阿舍國際化這個方向絕對正確，將分為短期「橫向佈局」、中期「品牌深化」、長期「全球化運營」三階段，除了現階段的跨界品牌、媒體合作外，目標會將更多MIT食品輸出至世界各地，將台灣食品打造為國際知名的企業品牌。
阿舍食品為微風集團子公司，2019年獲利5600萬元，2020年前3季營收達1.5億元，成長幅度快速。
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