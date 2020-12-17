SBL／防守執行力差　璞園被九太外線射穿苦吞開季7連敗

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SBL／防守執行力差　璞園被九太外線射穿苦吞開季7連敗

記者黃建霖/台北報導

calendar_today2020-12-17 20:32:15

璞園苦吞開季７連敗，總教練顏行書和球員耳提面命
▲璞園苦吞開季７連敗，總教練顏行書和球員耳提面命。（圖／聯盟提供）
上一戰輸給沒有洋將的台銀，璞園苦吞開季6連敗，隊內還爆出老將埋怨年輕球員的情形，士氣和狀態都處於低檔。今天更是開賽就遭到對手痛扁，最終以68:88落敗，寫下開季7連敗。
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此役首節九太就靠著對方失誤快攻打出10:2的高潮，璞園開賽沒多久就陷入雙位數的落後，儘管之後換上第二陣容後慢慢收復失土，不過該節打完球隊還是陷入15:28的大幅落後。
次節璞園進攻當機的情形更為嚴重，反觀九太進一步的提升了他的外線命中率，半場打完雙方的分差瞬間就來到59:30；易籃再戰後，璞園雖然降低了對手的得分，但自己的命中率始終無法進一步提升，雖然末節靠著九太注意力降低，拉回了一些分數，但最終仍以20分差輸球。

兩隊上一次交手是在5天前，璞園其實只有小輸4分，但那次他們壓制對手外線成功，讓九太整場三分球命中率只有19.2%。此役他們上半場就讓對手三分球14投中8，也是分數遭到快速拉開的主因。

賽後璞園總經理陳信安樂觀的表示，球隊內有很多年輕球員，都需要經驗成長，開季至今他們也曾經有贏球的機會，但最後關頭沒有頂住，這急不來、也需要時間。

而總教練顏行書則是認為，球隊今天開賽積極不夠，加上防守執行力很糟、球員們各守各的，沒有團隊該有的樣子，讓他們一開始就讓對手拉開分數，成為勝負分野。

至於上一戰落敗後爆出老球員斥責新球員的事，顏行書解釋說有些球員情緒外放，提點新人時比較直接一點，臉部表情會讓對方受驚嚇，不過自己之後有和他們進行溝通，現在球隊凝聚力明顯更好了。
九太洋將布蘭登今天攻下24分、13籃板、3助攻、3籃板的全面數據，相較之下喬丹此役發揮不佳，只有14分、9籃板、3助攻。本土球員方面雙方差距更是巨大，九太于煥亞攻下17分、余純安也砍下14分，而璞園只有盧峻翔的18分、8助攻較出色。
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