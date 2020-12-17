聲援黎智英　蘇貞昌鼓勵「撐下去」

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蘇貞昌說，他覺得黎智英特別不簡單的是，他有的是機會可以遠走高飛，可以享受他錦衣美食的豪華生活，他可以隔著海在外面高聲倡議他爭取的自由民主，但他卻沒有。他明知道會被抓，他卻冒著這樣，硬是頂著、對著中共的極權，這一種膽識，這一種明知會坐苦牢、黑牢，甚至會被殺、被關，他還是這樣頂著。「想到我們當年在國民黨的高壓統治、戒嚴威權下，我們才30出頭，我們也是冒著被殺、被抓、被關的危險，撐開台灣民主自由的大門」。
蘇貞昌指出，黎智英這樣的經歷，他看起來特別敬佩，也特別覺得在極權之下沒有自由，只要這個世界還有人不自由，我們都不自由，所以他佩服黎智英的膽識勇氣，也覺得到今天都還有香港的年輕人站出來，還在對著中國比出要爭取的手勢，相信這是會一直渲染下去，極權永遠撐不住的，像當年愈極權愈快崩毀。所以中國現在當然是很強硬，但這個不合道理的事情撐不住的，這個事件只能止於至善，為了追求至善，大家一起努力。
蘇貞昌說，今天台灣是沒有很大的力量，可是蔡總統還是一直堅持，我們還是關心香港、關懷港人，當然我們也許不是可以做到多大，但我們卻是真的，可以盡的力都是默默在出著我們的力量，相信這也是經過威權統治、戒嚴時代的台灣人，以及新一代年輕的台灣人，大家堅持的理想，大家嚮往的事務。
蘇貞昌表示，這是今天台灣雖然很辛苦，力量也不大，但他相信，今天在第一線，在面對中共極權的第一線的台灣，這麼辛苦地撐著，就是要讓全世界看到，我們台灣有這種民主、自由，我們可以有一個這麼好的治理下的國家。
蘇貞昌指出，台灣用民主自由就能防疫成功，不一定像中國那樣用蠻橫的手法，可以民主自由，可以在這麼辛苦、資源不多的情形下，靠著人的努力、自律，幾代人撐下來。台灣人可以過這樣自由、民主、開放的自由，尊重人權、法治人權，這樣自由的台灣是最讓中共受不了的，因為我們是一個對比、對照。這個對照組是中共最極力要併吞台灣的地方，容不得一個光、一個亮點，就可以撐出、破掉所有的黑暗。
蘇貞昌說，他相信撐下去，希望支持黎先生的力量也撐下去，希望全世界也撐下去。有一天就像當年納粹極權也一時併吞了歐洲，但堅持的英國，不但救了英國、救了歐洲，也會救了世界。相信今天台灣這樣撐著，就像一個光，就是會破掉所有的黑暗，他相信一個黎智英，可以面對中共的極權，可以讓香港人看到什麼是膽識、什麼是勇氣、什麼是壓不扁的人心義氣。