SBL／為喬丹低迷表現緩頰 書總：他承擔了過多責任
SBL／為喬丹低迷表現緩頰 書總：他承擔了過多責任
記者黃建霖/台北報導
calendar_today2020-12-17 20:54:11
璞園今天以68:88輸給九太，開季苦吞7連敗，而陣中洋將喬丹此役也發揮不佳，只繳出14分、9籃板、3助攻的數據，另外還發生了6次失誤，明顯差強人意。不過賽後總教練顏行書表示，這是因為球隊新人太多，讓他承擔了過大的責任所致。
九太洋將布蘭登今天攻下24分、13籃板、3助攻、3籃板的全面數據，相較之下，喬丹有點被比下去，他本人也對這樣的情形感到有點沮喪，不過造成這樣的情形，除了他自己今天狀況確實欠佳之外，球隊年輕球員缺乏和洋將配合的經驗，也是原因。「其實他現在打得也是比較無力，因為他要帶很多年輕球員，很多球員不敢攻、不敢看籃筐，一直要找他，還有一些球員在他被包夾時也不知道要如何移動，這些都是我們要去教導、他們要花時間去學習得。」顏行書說道。
顏行書也透露，教練團現在只能告訴喬丹，這是一支年輕的球隊，需要時間成長。「他本身就不是一對一實力很強的球員，所以他現在配到我們的年輕球員，威力就被稀釋掉很多。」喬丹今天到下半場有些沒力的感覺，顏行書苦笑說他實在做了太多事情了，因此現在只能寄望於璞園本土球員盡速成長，讓球隊盡速的步上正軌。