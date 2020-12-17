男團赴韓半夜開工每天睡3小時　語言不通苦撐出道

「最燥男團」C.T.O受韓國電視台MBC之邀，到當地進行真人秀的錄製節目《C.T.O PROJECT - The Survival》，節目將上演淘汰賽，決定哪位團員最終能登上音樂節目《Show Champion》舞台。他們在節目中提到赴韓發展，不僅語言不通，平均都只能睡到3小時，非常辛苦。 我是廣告 請繼續往下閱讀 C.T.O赴韓錄製節目超過2個月，剛抵達時對於一切都陌生，不僅擔心不被接納，語言還不通，在訓練期間平均每天僅能睡2到3小時，幾乎從早到晚都在訓練情況下，對體能上是一大考驗。談到台灣演藝文化與韓國的不同？團員宇慶表示，「實境秀大多6、7點開錄，韓國半夜3、4點就要開始妝髮，台灣則大多中午後開錄，因此妝髮時間約從12點開始，兩地習慣工作的時間相當不一樣。」親友們擔心他們赴韓國出道飲食不習慣，回台會變成紙片人，沒想到團員竟意外的對韓國飲食文化相當適應，薛恩透露自己喜歡吃辣，就連以往不愛吃豬肉的他，也意外愛上了韓國的燒烤五花肉，宇慶更直言：「韓國的五花肉、年糕、飯捲、烤雞這些都好美味！」就連吃素的仕偉，原先擔心在韓國找不到素食餐廳，卻意外發現當地對於素食者來說有很多飲食上選擇。▲C.T.O赴韓發展，愛上當地的飲食文化。（圖／遠傳friDay影音提供）▲C.T.O在韓國苦熬出道。（圖／NOWnews資料照）