男團赴韓半夜開工每天睡3小時　語言不通苦撐出道

「最燥男團」C.T.O受韓國電視台MBC

之邀，到當地進行真人秀的錄製節目《C.T.O PROJECT - The Survival》，節目將上演淘汰賽，決定哪位團員最終能登上音樂節目《Show Champion

》舞台。他們在節目中提到赴韓發展，不僅語言不通，平均都只能睡到3小時，非常辛苦。

我是廣告 請繼續往下閱讀

C.T.O赴韓錄製節目超過2個月，剛抵達時對於一切都陌生，不僅擔心不被接納，語言還不通，在訓練期間平均每天僅能睡2到3小時，幾乎從早到晚都在訓練情況下，對體能上是一大考驗。

▲C.T.O赴韓發展，愛上當地的飲食文化。（圖／遠傳friDay影音提供）