質疑檢測結果 芭蕾舞團經紀人摃上陳時中
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-12-17 21:22:28
中央流行疫情指揮中心15日宣布，來台演出的莫斯科古典芭蕾舞團，有4名成員確診新冠肺炎，昨（16）日又驗出4人有陽性反應，導致原定的表演被迫取消。對此，經紀人表示質疑檢測結果，並希望能趕快離開台北。
主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫表示，目前該團共有8名成員確診，演出也全面取消，據瞭解有成員因此情緒不穩，也質疑台灣檢疫結果。他表示，質疑的主因在於，舞團抵台時，已經遵守台灣隔離14天的政策，但「出關」後自費採檢，起初全員48人皆為陰性，但隔了兩天又增4人轉陽，2天內的結果天差地遠，還是同一批醫療團隊，讓舞團經紀人對檢測結果存疑。 李彥甫表示，目前已安排呈現陰性的成員居家隔離，不過舞團成員雖對自費採檢舉動不後悔，但不少成員的心情低落，「很想趕快離開台北」。不過，由於主辦單位無法決定他們何時能夠離境，目前已請雙方政府單位進行協調，後續還需等指揮中心的通知。另外，因舞團成員在結束隔離14天後，曾至便利商店購買生活用品，並於附近公園散步，成員足跡是否會對外公布，陳時中則回應，幾位確診團員外出時「有戴口罩」，傳染性相對低，疫調仍在進行當中。