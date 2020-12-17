年度十大科學人物 譚德塞抗疫有功獲榜首
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-12-17 21:43:05｜update2020-12-17 21:57:43
權威科學期刊《Nature》於12月15日公布2020年度10大重要科學人物名單，榜首為世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），理由為他身為全球公衛組織的領導者，正面挑戰新冠肺炎疫情。
《Nature》在官網上對譚德塞的評價是，當美國總統川普在疫情爆發後，要求WHO徹查疫情起源是否來自中國大陸湖北省的武漢，及中國大陸政府「管理不善」及「隱匿疫情」時，譚德塞則是用「慷慨的朋友」來形容美國。譚德塞在回答《Nature》訪問時指出，因為從疫情開始，他就意識到可能涉及大國間的地緣政治，因此他一開始就主張全球團結抗疫。
不過，《Nature》也引用研究人員指出，世衛組織在確認病毒存在人傳人可能性以及宣佈緊急情況方面的行動緩慢。雖說十大科學人物中包括了輝瑞疫苗負責人、登革熱公衛專家、美國防疫專家、紐西蘭總理等人，但同時也包括了兩位中國大陸籍的人士，其中一位是中國流行病學家，破譯新型冠狀病毒基因組第一人張永振；以及流行病學家李蘭娟。