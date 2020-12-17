SBL／台銀艾爾文今晨出關 本周能否上場視練習狀況而定
SBL／台銀艾爾文今晨出關 本周能否上場視練習狀況而定
記者黃建霖/台北報導
calendar_today2020-12-17 22:15:42
台銀洋將艾爾文(Zak Irvin)今晨出關，今天賽前已經隨隊出現在球場，球隊總教練陳國維表示，他狀況目前還無法掌握，明天會隨隊練球，如果一切OK，禮拜六有機會上場。
「洋將今天早上有和球員見面說話，有帶他去看球場環境，中午去量身高，明天就會投入練球，但是何時能進行實戰，也是要等到練習之後看他的比賽狀況而定。」陳國維這麼說道，「如果可以，我們禮拜六會登入他，至於打多、打少會視情況而定。」今天台銀今天以65:81輸給裕隆，陳國維認為球隊在攻守兩端都沒有做好，「在第二次換人時，上場的球員都不知道自己正在比賽，感覺很慌，整個節奏抓不到，沒有打出想要的局面。後面拚勁還是有，但內容就相當的不好，回去會檢討到底發生什麼問題。」裕隆今天洋將克里斯馬斯因傷未能出賽，但他們反而打出流暢進攻，全場送出22次助攻，陳國維對此不感到意外，「裕隆用本土陣容攻守更活，今天比賽中呈現的也是這樣，會盡力去找到破解的方法。」