SBL／林宜輝紀錄之夜！砍生涯新高32分 率裕隆大勝台銀
SBL／林宜輝紀錄之夜！砍生涯新高32分 率裕隆大勝台銀
記者黃建霖/台北報導
calendar_today2020-12-17 22:32:58
裕隆前鋒林宜輝今天在對台銀的比賽中，18投13中、砍下生涯新高的32分，另外還貢獻6籃板、2助攻，帶領球隊以81:65取勝，賽後他表示能打破生涯紀錄當然開心，自己接下來會朝著本季目標拿下冠軍而努力。
裕隆隊魂「男模」呂政儒今天歸隊，也給球隊帶來正面的效應，團隊此役送出22次助攻，在第三節成功將分數給拉開，最終拿下勝利。總教練邱大宗說，呂政儒歸隊給球隊帶來穩定度，整個球隊面貌產生很大的變化。「對方不斷變化區域守法，宜輝第一節開始就維持高命中率，防守端大家的也做得很好，加上男模守張博勝效果不錯，帶動起球隊士氣，分數自然就能取得領先。」邱大宗賽後這麼總結道。
至於今天的主角林宜輝，也將自己達成生涯里程碑，歸功給呂政儒歸隊，「隊長回來大家傳導有打出來。上一場我外線不好，對手回去可能有研究，這場故意放自己的出手，所以空檔很大，我也剛好能投中。」
不過林宜輝也說，自己沒有特別強求出手去打破紀錄，就是自然而然的達成。「很開心能達成目標，這個球季的目標就是總冠軍，也很久沒拿了，希望能重溫美夢。」