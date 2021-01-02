美食巷仔內／鳳山美味小吃　「咚雞咚雞」韓式炸雞超涮嘴

酥香的炸物配上可樂、氣泡飲，還有電視，可是人生一大享受，韓式炸雞掀起風潮，這道地的韓國味，也到了高雄鳳山中山路夜市裏，「咚雞咚雞」炸雞鹹香、甜蜜、濃郁的風味都有，還有洋蔥、醃蘿蔔、泡菜等搭配，不只炸物點心，也有烤肉飯等，菜單設計各種組合，可以一人獨享、或是點上豪華大套餐外帶回家。
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「咚雞咚雞」招牌去骨韓式炸雞有經典洋釀、辣惡魔、蒜香洋釀、BBQ、起司、辣起司共6種口味，酥脆的外皮裹上濃郁醬汁，微甜口感混著炸物的酥脆，經典洋釀很容易讓人忍不住一口接一口，欲罷不能；而起司味道也是超濃郁；若是喜歡吃辣也有燒火BBQ等，每一種口味都帶著獨特的香氣，很涮嘴。
也有特別為「雞翅控」推出的韓式半半嗑雞翅，中份、大份、豪華3種組合，內部搭配二節翅、棒棒腿、醃蘿蔔、以及六種醬料選擇。「咚雞超值派對餐」有經典、半半超值及霸王3種，去骨韓式炸雞、二節翅、棒棒腿，還加上炸年糕、薯球、醃蘿蔔、飲料、醬料等，超級澎湃，滿足各種需求。
另外，韓式拳頭飯及烤肉飯很受上班族喜愛；而搭配炸雞不可少的飲料，除了紅茶、綠茶、可樂等，也推出韓國蜂蜜柚子茶、高麗人參厚奶茶，以及蜂蜜檸檬綠沛、香橙鮮檸氣泡飲等多種口味的咚咚打氣吧。