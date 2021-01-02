美食巷仔內／鳳山美味小吃　「咚雞咚雞」韓式炸雞超涮嘴

酥香的炸物配上可樂、氣泡飲，還有電視，可是人生一大享受，韓式炸雞掀起風潮，這道地的韓國味，也到了高雄鳳山中山路夜市裏，「咚雞咚雞」炸雞鹹香、甜蜜、濃郁的風味都有，還有洋蔥、醃蘿蔔、泡菜等搭配，不只炸物點心，也有烤肉飯等，菜單設計各種組合，可以一人獨享、或是點上豪華大套餐外帶回家。

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▲「咚雞咚雞」韓式炸雞有多種口味。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲「咚雞咚雞」韓式炸雞有多種口味。（圖／記者陳美嘉攝）

▲特別為「雞翅控」推出的韓式半半嗑雞翅，中分、大分、豪華3種組合。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲特別為「雞翅控」推出的韓式半半嗑雞翅，中分、大分、豪華3種組合。（圖／記者陳美嘉攝）

▲韓式拳頭飯及烤肉飯很受上班族喜愛。（圖／記者陳美嘉攝）

× ▲韓式拳頭飯及烤肉飯很受上班族喜愛。（圖／記者陳美嘉攝）

▲「咚雞咚雞」在高雄鳳山中山路夜市專賣道地韓式炸雞。（圖／記者陳美嘉攝）