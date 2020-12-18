NOW早報／春夢變現實！女星與男子發生關係　醒來被帶走

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負責執導與劇本的佐藤周導演也大讚松川千紘的表現，他說：「正是因為有松川千紘強韌的心理及肉體，這部作品才得以完成。」對於第一次全裸上陣，松川千紘表示：「當時現場滿慌亂的，很隨興。聽到導演說『下一幕，沒有服裝，全裸！』我心想，這麼隨便就被扒光了！」。
今日天氣／東北季風減弱！白天氣溫回升 夜晚降溫雨又增
昨（17）日持續受到東北季風影響，清晨北臺灣低溫僅14、15度，白天水氣稍減降雨區域縮小，主要降雨區域在基隆北海岸、大臺北東側及宜蘭地區，其他地區大多為多雲到晴。今（18）日白天東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，北臺灣白天高溫可以來到20度出頭，北部、東半部部份地區的高溫可以到23、24度，中南部高溫也有25至27度，但入夜後溫度下降較快，各地低溫約16至18度；白天北部、東半部仍有局部降雨，但降雨區域不大，晚上開始下一波東北季風增強，北臺灣水氣增多，降雨範圍增大，且基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區有局部大雨的機率，外出仍需攜帶雨具備用，而中南部整天為多雲到晴的天氣
由於北臺灣過去一段時間連日降雨，土壤含水量偏高，北臺灣山區容易有坍方及落石，前往上述區域務必注意安全，此外，由於東北風偏強，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，海上作業或活動請注意安全。
SBL／為喬丹低迷表現緩頰 書總：他承擔了過多責任
璞園昨（17）天以68:88輸給九太，開季苦吞7連敗，而陣中洋將喬丹此役也發揮不佳，只繳出14分、9籃板、3助攻的數據，另外還發生了6次失誤，明顯差強人意。不過賽後總教練顏行書表示，這是因為球隊新人太多，讓他承擔了過大的責任所致。
顏行書也透露，教練團現在只能告訴喬丹，這是一支年輕的球隊，需要時間成長。「他本身就不是一對一實力很強的球員，所以他現在配到我們的年輕球員，威力就被稀釋掉很多。」
喬丹昨日到下半場有些沒力的感覺，顏行書苦笑說他實在做了太多事情了，因此現在只能寄望於璞園本土球員盡速成長，讓球隊盡速的步上正軌。
年度十大科學人物 譚德塞抗疫有功獲榜首
權威科學期刊《Nature》於12月15日公布2020年度10大重要科學人物名單，榜首為世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），理由為他身為全球公衛組織的領導者，正面挑戰新冠肺炎疫情。不過，《Nature》也引用研究人員指出，世衛組織在確認病毒存在人傳人可能性以及宣佈緊急情況方面的行動緩慢。
雖說十大科學人物中包括了輝瑞疫苗負責人、登革熱公衛專家、美國防疫專家、紐西蘭總理等人，但同時也包括了兩位中國大陸籍的人士，其中一位是中國流行病學家，破譯新型冠狀病毒基因組第一人張永振；以及流行病學家李蘭娟。
存6百萬能「結婚+買房」？男喊32歲達成不難 鄉民全噓爆
對台灣不少年輕人來說，動輒30年以上的房貸是相當巨大的負擔，這也讓許多想成家立業的年輕人卻步，擔心結婚加上買房後會大傷荷包，未來更有可能成為「房奴」。不過近日卻有一名男網友認為「結婚到買房才600萬」，更質疑「為何很多人做不到」，此番言論一出掀起網友熱議，不少人就點出關鍵，直言「你太天真了」。
有網友以原PO算法估計，直言這種生活方式根本無法在台北生存，「月薪6萬年存60萬的生活品質，要找到對象更困難吧哈哈」、「吃家裡用家裡還不用幫忙負擔的人在那邊喊買房不是很簡單嗎」、「買在那裡很重要啊」、「住台北月花一萬不用想結婚這件事吧」。
營養助消化！「最解宿便」蔬菜是它 吃完有感：肚腩掰掰
現代人生活繁忙，三餐常吃外食導致營養不均衡、蔬果攝取嚴重不足，進而出現宿便問題，也因此有些人會吃「幫助消化的食物」或酵素來解決此問題，不過其實還有一個通便神器「韭菜花」，不僅能幫助消化排宿便，韭菜花也含有豐富的營養，對人體相當有益。
韭菜花屬於低熱量食物，也富含膳食纖維，不僅纖維粗，可以阻止脂肪的吸收，促進脂肪代謝，減少過多的脂肪堆積，還能促進腸胃蠕動、排宿便的效用，「通便能力比芹菜要好」，是個既健康又營養的天然食材。（編輯：王柏文）