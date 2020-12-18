兩大能源業者結盟開發儲能系統　聯手搶灘新潔淨能源市場

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兩大能源業者結盟開發儲能系統　聯手搶灘新潔淨能源市場

財經中心

calendar_today2020-12-18 08:23:47

新能源
▲上櫃公司大立高分子工業與傑明新能源公司合作開發儲能系統，為台灣開啟潔淨能源新興產業。（圖／業者提供）
異業結盟再添一筆佳話。由股票上櫃公司大立高分子工業與傑明新能源公司共同合作開發儲能系統，於12月16日，在安平亞果遊艇俱樂部VIP區盛大舉辦儀式，為台灣開啟潔淨能源的新興產業。
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《再生能源發展條例》修法通過後，為台灣再生能源多元發展訂定了更明確的方向，目標 2025 年推廣總量達到27 GW。傑明新能源股份有限公司與大立高分子工業股份有限公司簽約攜手合作新能源，共同搶灘新興產業儲能市場。
傑明新能源股份有限公司自2018年成立以來，承接義大利EEI原廠電力應用技術，以儲能相關設備與技術為核心，協助綠能及創能發揮最佳效益，使科技的應用從工廠生產走向再生綠色能源產業，讓能源取得開始綠化及使用更具效率，讓地球保持永續生存的環境，提供生態可持續、高效、可靠的解決。

而創立於1970年的大立高分子工業股份有限公司，五十年來成功的開發:泛用合成樹酯、面板用液晶、配向膜等產品，2013年更投入導電高分子的研發及製造，時至今日以臻全球頂尖水平。除了致力在化工、電子及生技材料的核心事業外，在下一個五十年，大立高分子將有別於以風力、太陽能發電等再生能源裝置，將多年來在新材料驗證與嘗試所累積的經驗，以創新與建置中精益求精的精神，加入潔淨能源服務產業。

兩家公司強強聯手合作的儲能系統，在電力調節系統調配下，可依實際需求而調整用電配置，可更有效率的運用在風力及太陽能電廠、工廠、大樓與一般住宅，更可運用於船舶或軍事及非軍事設施。未來亞果的遊艇也將跟進潔淨能源，實際應用於遊艇及碼頭來保護生態。
業者表示，台灣要與世界接軌，發展100%綠電加入RE100才擁有競爭世界的入場券，而台灣由於政府綠色資源的匱乏，自行建置綠能建設已是其中不可缺少的環節，現在正是建置再生能源系統的最佳時機，不僅能符合台灣法規還有助產業升級、企業發展、環境保護並提升企業形象。
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