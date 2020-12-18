兩大能源業者結盟開發儲能系統　聯手搶灘新潔淨能源市場

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傑明新能源股份有限公司自2018年成立以來，承接義大利EEI原廠電力應用技術，以儲能相關設備與技術為核心，協助綠能及創能發揮最佳效益，使科技的應用從工廠生產走向再生綠色能源產業，讓能源取得開始綠化及使用更具效率，讓地球保持永續生存的環境，提供生態可持續、高效、可靠的解決。
而創立於1970年的大立高分子工業股份有限公司，五十年來成功的開發:泛用合成樹酯、面板用液晶、配向膜等產品，2013年更投入導電高分子的研發及製造，時至今日以臻全球頂尖水平。除了致力在化工、電子及生技材料的核心事業外，在下一個五十年，大立高分子將有別於以風力、太陽能發電等再生能源裝置，將多年來在新材料驗證與嘗試所累積的經驗，以創新與建置中精益求精的精神，加入潔淨能源服務產業。
兩家公司強強聯手合作的儲能系統，在電力調節系統調配下，可依實際需求而調整用電配置，可更有效率的運用在風力及太陽能電廠、工廠、大樓與一般住宅，更可運用於船舶或軍事及非軍事設施。未來亞果的遊艇也將跟進潔淨能源，實際應用於遊艇及碼頭來保護生態。
業者表示，台灣要與世界接軌，發展100%綠電加入RE100才擁有競爭世界的入場券，而台灣由於政府綠色資源的匱乏，自行建置綠能建設已是其中不可缺少的環節，現在正是建置再生能源系統的最佳時機，不僅能符合台灣法規還有助產業升級、企業發展、環境保護並提升企業形象。