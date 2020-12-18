候任白宮高階顧問確診　與拜登無近距離接觸

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候任白宮高階顧問確診　與拜登無近距離接觸

中央社

calendar_today2020-12-18 08:56:45

▲拜登 16 日於德拉瓦州威明頓出席公開活動，提到美國須與民主國家保持一致，以制定貿易規則。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國當選拜登的候任白宮高階顧問李奇蒙，傳出確診新型冠狀病毒（COVID-19）。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者徐薇婷華盛頓17日專電）美國總統當選人拜登過渡團隊今天表示，候任白宮高階顧問李奇蒙武漢肺炎確診，將隔離14天並二採陰才會重返工作崗位。拜登與李奇蒙並無近距離接觸，今天篩檢結果也呈陰性。
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拜登（Joe Biden）過渡團隊發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）今晚發聲明表示，民主黨聯邦眾議員、候任白宮高階顧問李奇蒙（Cedric Richmond）16日出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）症狀，當天快篩結果呈陽性，並於今天再接受核酸檢驗（PCR）篩檢，結果也是陽性。
貝丁菲爾德指出，依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）定義，拜登與李奇蒙並無近距離接觸；先前兩人互動是在戶外，雙方皆配戴口罩，時間也不到15分鐘。

根據CDC準則，近距離接觸定義為雙方曾距離6呎（1.8公尺）內相處15分鐘以上、曾有擁抱或親吻等肢體接觸、曾共用餐具，或病患曾因打噴嚏或咳嗽將飛沫沾染到對方身上。
貝丁菲爾德強調，拜登今天有接受武漢肺炎核酸檢驗篩檢，結果呈陰性；李奇蒙會居家隔離14天，並連續兩次篩檢結果呈陰性才會重返工作崗位。（編輯：韋樞）1091218
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