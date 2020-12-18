馬克宏確診新冠肺炎 外交部慰問：祝早日康復
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-18 09:49:20
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）檢測新冠肺炎呈現陽性反應，將依規定隔離7天，保持遠端工作。與總統接觸過的第一夫人碧姬及總理卡斯特克斯等人已自主隔離。外交部表達慰問之意。
外交部發言人歐江安今（18）日表示，有關法國總統府昨（17）日證實總統馬克宏確診新冠肺炎事，外交部長吳釗燮於第一時間代表我國政府與人民向法國在台協會主任公孫孟(Jean-François Casabonne-Masonnave)表達最誠摯關懷，盼馬克宏總統早日康復；吳部長強調，在這疫情艱難時刻，相信各國團結一致，必能戰勝疫情。此外，駐法國代表處也同歩向法方表達慰問。外交部指出，公孫孟主任感謝我方慰問，並說明馬克宏總統症狀輕微，已接受妥善治療與照顧，自我隔離期間仍如常辦公；對於台灣政府的誠摰慰問，法國在台協會將陳報巴黎。
外交部表示，近來台法雙方在各項領域交流密切，我國「駐普羅旺斯台北辦事處」於12月14日揭牌開幕；此外，雙方並積極進行台法青年企業國際實習計畫（VIE）的經貿人才交流。在全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻，台灣將與國際社會持續合作，共同因應疫情挑戰。
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