NBA／76人終於讓步！願意用Simmons來換Harden
NBA／76人終於讓步！願意用Simmons來換Harden
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-18 09:07:19
休士頓火箭球星James Harden的交易案似乎有重大進展，根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，費城76人願意拿出Ben Simmons做為交易籌碼，不過雙方離達成共識還有一段距離。
Harden在上賽季的季後賽失利後，由於火箭管理層的人事計畫和他預想的不同，因此鐵了心想離開球隊，火箭雖然不是完全不肯放人，但卻堅持一定要拿到想要的籌碼才會做交易。目前Harden本人最想去的兩支球隊是籃網和76人，但前者做交易的可能性不大，因為他們不太願意拿出Kyrie Irving和Kevin Durant兩人做為交易籌碼。
而76人方面，最關鍵的就是Simmons是否能加入交易之中，而根據Wojnarowski報導，目前費城已經願意把這位年輕球星當作籌碼，但是兩隊目前溝通並非很順暢，離達成交易還有很長一段路。另外，火箭也開始擴大交易範圍，除了籃網和76人，他們也開始和其他球隊討論交易Harden的可能，他們希望能在新賽季開始前把Harden交易出去。