誰突襲AIT？江啟臣：是蔡英文 不是盧秀燕
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-12-18 09:30:21
台中市長盧秀燕日前會見美國在台協會 (AIT) 處長酈英傑時，表達市民拒絕萊豬立場，行政院批評盧秀燕不該用「突襲」方式，造成國際友人對台灣的不信任。國民黨主席江啟臣18日聲援盧秀燕，表示突襲的應該是蔡英文總統，在沒有協商狀態下，「突襲」宣布開放萊豬進口。
江啟臣說，「真的發動突襲的，是蔡英文」，指蔡英文在8月28日才是對台灣人民健康發動突襲的人，因為蔡沒有與人民溝通，沒有跟國會溝通，就用行政命令開放萊豬，引發朝野爭議，更是目前困境的始作俑者。江啟臣認為，親美但更要愛台，親美當然是朝野共識，但是親美需要愛台的基礎，而不是以出賣台灣人民的健康作為親美的籌碼。蔡英文總統更應該了解，人民的健康就是國家安全，也是國家最重要的整體利益，不論時空環境如何轉變，都不該拿來當交換的籌碼。
江啟臣表示，執政黨不及格的社會溝通，傲慢回應在野黨的訴求，是造成現在萊豬政策困境的關鍵問題。身為在野黨反映民意天經地義，身為地方政府首長為人民健康把關更是理所當然。民進黨應該思考，親美的原因是為了愛台，如果沒有把台灣人民的健康放在第一優先，親美有何意義？