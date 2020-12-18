NBA／大逆轉！76人否認要交易Simmons：他是我們的未來
NBA／大逆轉！76人否認要交易Simmons：他是我們的未來
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-18 09:45:01
今天早上《ESPN》才爆出費城76人願意把陣中球星Ben Simmons當作交易籌碼來換James Harden，不過隨後立刻遭到球團的否認，76人籃球事務總裁Daryl Morey表示他們不會交易Simmons。
76人過去一直把Simmons和Joel Embiid當成是建隊基石，然而幾季過去了，兩人一直無法建立起好的化學效應，球隊也始終無法踏進東區決賽的大門。今年季後，Morey從火箭來到了76人，也有消息指出他一直想把自己一手拉拔起來的Harden也找來，想方設法的推動交易，然而火箭執意要Simmons才肯放人，成為雙方無法達成共識的重要原因。
今天《ESPN》和《The Athletic》都爆出76人願意讓步、把Simmons放進交易名單之中的消息，然而隨後Morey卻在受訪時表示，「我們不會交易Ben Simmons，他是我們未來的重要組成部分。」然而這究竟是球團真正的本意和堅持，還是又只是另一次東窗事發後的滅火行為，暫時還無法得知。只是就是算加入了Simmons，雙方距離達成共識也還很遙遠，如今消息提前走漏，無疑讓兩隊要完成交易變得更加困難。