莫斯科芭蕾舞團確診　今日44團員分3批離台

莫斯科古典芭蕾舞團由於爆出8名團員確診新冠肺炎，所有演出必須取消，而中央流行疫情指揮中心指揮官莊人祥今（18）日也透露，44名需接受居家隔離者，在今天會分批搭乘3架班機離台。

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莊人祥稍早表示，44名需接受居家隔離者，在今天會分批搭乘3班機離台。至於接受隔離為何可以離開，莊人祥說明，以往也有商務縮短檢疫或因奔喪等緊急需求而離開隔離、檢疫處所，俄羅斯團在居家隔離時離開，並非首例。

莊人祥指出，這44名接觸者已二次採陰，可採專案方式於班機上安排適當座位、專屬廁所。經開會討論，確定舞團今將全數離開台灣，分別搭乘3架班機前往3個國家。





關於詳細離台細節，節目主辦方聯合數位文創則低調表示，一切都已指揮中心安排為主，同時也會盡全力安排需要協助的相關事宜，另外被問到既然演出取消，那麼國家兩廳院、衛武營國家文化藝術中心的場地費該由誰來負擔？聯合數位文創說，感謝各界的關心，不過目前還沒有餘裕處理廠租一事，會等舞團團員安頓都告一段落後才會進行。



