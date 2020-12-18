俄芭蕾舞團染疫風波 李永得：二採沒問題才能藝文演出
俄芭蕾舞團染疫風波 李永得：二採沒問題才能藝文演出
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-18 10:19:12
莫斯科古典芭蕾舞團有8人確診新冠肺炎，在台演出被迫取消，其餘44名須居家隔離團員將在今（18）日分3班航班離台。針對險釀防疫破口，文化部長李永得受訪表示，以後外國藝文團體來台演出需居家隔離期滿，再確認檢出沒問題才能上台表演。
行政院長蘇貞昌率部會首長今日前往立院施政報告，李永得在會前受訪時被問到文化內容策進院人事問題？李永得表示，文策院是行政法人，院長是由董事長提名，經董事會通過，文化部尊重文策院董事會決定媒體追問俄羅斯芭蕾舞團在台演出，卻檢驗出8名團員確診新冠肺炎，遭到中央流行疫情指揮中心下令取消演出，引發軒然大波？李永得表示，「這是一個很好經驗」，居家隔離後檢疫期滿後，要確認再檢驗沒問題才能演出，有檢出（陽性）就停止演出
媒體追問藝文團體以後從國際上進來台灣，有何防疫考量？李永得表示，從這次經驗來看，居家檢疫不能完全保證一定安全，所以自主管理期間有2個方式，自主管理之後才能登台演出，居家檢疫期滿後出關之前再檢驗沒問題才能演出，防疫間安全才是最高指導原則
媒體問，以後藝文團體演出，是否居家檢疫後再二採陰性才能演出？李永得說，二採或在家自主管理之後期滿才能演出。至於傳出有芭蕾舞團舞團成員不願離開飯店，這是否有出現誤會？李永得說，這是地方政府處理，過程文化部不是很了解