三倍券用了沒？百貨祭晚鳥優惠滿3000送300

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不僅如此，業者再攜手6大銀行祭出「跨年慶獻禮」，消費滿6000元起，即送SOGO電子商品券100元，同時遠東商銀獨享加碼5%回饋之外，延續週慶熱潮，這波來店禮也推出「Hello Kitty點點環保提袋」，消費滿千即可兌換。
同時特賣會也同步登場，忠孝館12F活動會館自12月25日起連續12天，舉辦Roots特賣3折起&選物特賣。復興館即日起在8FCityHall舉辦的暖冬家居用品特賣，各式床組被胎3折起。
新光三越同樣搭配冬換季百貨流行服飾5折起的最佳購物檔期，即日起至12月31日，與百大服飾、休閒用品品牌聯手，規劃雙券晚鳥優惠。包括民眾只要持振興三倍券／動滋券採買服飾／休閒運動商品，單筆消費滿額即享翻倍折抵，如：SKECHERS持紙本振興券或動滋券任一面額單筆滿3300元可折抵300元、UNDER ARMOUR持紙本振興券或動滋券任一面額單筆消費滿6000元可折抵600元、台中中港店獨家的FLYING EAGLE、GAUDI持1張200元紙本振興券購買成套西裝並單筆滿2000元可折抵200元等。
遠東百貨也趁著振興三倍券使用倒數計時加碼推出晚鳥優惠，12月25日起持紙本振興券全館當日單筆消費每滿3000送300(300*1張)，3000元需使用紙本振興券全額支付，可累贈。而兌回方式為12月25日至2021年1月1日，全館當日單筆消費每滿3000抵用乙張(部分專櫃除外)。