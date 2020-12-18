蘇偉碩遭質疑引錯誤數據　蘇貞昌：不要任由情緒妨礙科學

反萊劑的醫師蘇偉碩近日槓上民進黨，不過卻傳出他引用的論文數據有誤。對此，行政院長蘇貞昌今（18）日受訪表示，專家們可以就各種數據來討論，「不要任由情緒或其他的事情妨礙了科學」，政府一定會遵照科學證據，嚴格把關，請國人放心。

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蘇偉碩舉2017年的學術論文為例，說明萊劑比毒品毒了250倍。不過，有媒體報導指出，台大毒理學教授姜至剛在10月的公聽會上就已質疑，蘇偉碩引用的論文數字是被誤植的錯誤數據，兩者之間相差了1000倍。

蘇貞昌表示，大家關心食安是很好的事，不過這種事情要依據科學證據，而且要多一點理性、少一點政治，專家們可以就各種數據來討論，不要任由情緒或其他的事情妨礙了科學，政府一定要會遵照科學證據，嚴格把關，請國人放心。





對於蘇偉碩批評民進黨變了，以前可以上街反萊牛，現在則不能罵萊豬。對此蘇貞昌表示，民進黨從國民黨威權統治、沒有言論自由，一路撐開來，到今天雖然是執政黨，但依然是堅持言論自由、新聞自由，但同樣要保護國人知的權利，也不容謠言橫行，「以謠言為新聞自由、言論自由，那是不對的」。





台中市長盧秀燕當面向AIT（美國在台協會）處長酈英傑質疑萊豬，遭到民進黨批評。然而國民黨也翻舊帳，指監察院長陳菊在2012年高雄市長任內也對當時的AIT處長司徒文談美牛議題，回嗆民進黨雙重標準。





對此，蘇貞昌說，台美關係非常重要，外交關係不管是跟哪一國，最注重的就是彼此信任。彼此見面應該怎麼樣子進行，在外交上都會事先講好，不要違背事先的約定，否則就會傷害彼此的信任。今天台美外交關係，是多少人辛苦努力了多少年，一步一步建立起來，希望不要因為個人的情形，破壞多少國人多年努力的成果。