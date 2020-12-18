NBA／美媒爆熱火要換來Harden 關鍵籌碼是「阿舍哥」
NBA／美媒爆熱火要換來Harden 關鍵籌碼是「阿舍哥」
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-18 10:11:18
今晨關於休士頓火箭球星James Harden交易的傳聞不斷，在費城76人否認願意送走Ben Simmons後，邁阿密熱火成為完成交易機會最大的球隊，不過目前的關鍵在於，球團還在猶豫是否把「阿舍哥」Duncan Robinson當做籌碼。
近期主動要求成為阿舍乾麵代言人的Robinson，在台灣爆紅，而的NBA生涯也相當立志，從落選選秀、年薪不到1萬美元，到隨隊闖進總冠軍賽，打破隊史的三分球紀錄，現在已是百萬富翁，說是用籃球實現了「美國夢」，並不為過。2019-20賽季，Robinson在例行賽場均可以得到13.5分、3.2籃板，三分球命中率高達44.6%；季後賽中，他的數據上升到14.7分、3.5籃板、2.3助攻，三分球命中率也還是有39.7%。
而他的神準也吸引了火箭的目光，繼之前傳出索要「英雄哥」Tyler Herro後，他們現在也要求熱火必須把Robinson放進到Harden交易案的籌碼之中。然而熱火在上賽季闖進總冠軍賽，並且和冠軍湖人大戰6場後，似乎並不願意完全拆解球隊、打散化學效應，因此目前還沒有答應火箭的要求。