法總統馬克宏確診後首度露面　多國政要接受檢測、隔離

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法總統馬克宏確診後首度露面　多國政要接受檢測、隔離

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-18 10:07:19

法國總統馬克宏
▲法國總統馬克宏12月17日確診新型冠狀病毒（COVID-19），當日馬克宏照預定行程參與視訊會議。（圖／美聯社／達志影像）
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）昨（17）日確診感染新型冠狀病毒（COVID-19），並在當日晚間參與行程預定的視訊會議。法國總統府表示，馬克宏在出現症狀後接受病毒檢測，結果呈陽性確診，馬克宏將與妻子一同在愛麗舍宮內隔離7天。同時，由於過去14天內馬克宏接見多國領袖、政要，包括西班牙總理、歐盟理事會主席等人都接受篩檢或進行自主隔離。
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綜合外媒報導，法國總統府表示馬克宏於16日晚間出現症狀，醫療團隊正在進行疫調溯源的工作。過去2週馬克宏出席過歐洲峰會，也參與法國政府內部的會議，法國總統府表示，總統很可能是上週出席歐洲理事會時與感染源接觸。17日馬克宏在視訊參與人道主義援助政策會議，全程配戴口罩，在他10多分鐘的演講中可見其狀況良好。
▲法國總統馬克宏12月14日出席氣候會議，期間皆有配戴口罩。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏12月14日出席氣候會議，期間皆有配戴口罩。（圖／美聯社／達志影像）
上週四（10）至週五（11）馬克宏前往比利時布魯塞爾出席歐盟峰會，期間的與會者皆有遵守防疫指導、配戴口罩，歐盟成員國中，只有愛沙尼亞、克羅埃西亞2國總理缺席；週一（14）馬克宏參與氣候會議、經濟合作暨發展組織（OECD）60週年活動，與歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）一同用餐；週三（16）馬克宏主持法國內閣會議，並與葡萄牙總理科斯塔（António Costa）會面。

▲法國總統馬克宏12月14日出席經濟合作暨發展組織（OECD）週年活動，期間發表演說時曾摘下口罩。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏12月14日出席經濟合作暨發展組織（OECD）週年活動，期間發表演說時曾摘下口罩。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏12月16日會見葡萄牙總理科斯塔（António
▲法國總統馬克宏12月16日會見葡萄牙總理科斯塔（António Costa）。（圖／美聯社／達志影像）
今（18）日，馬克宏的妻子碧姬（Brigitte Macron）、西班牙總理桑切斯、愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）的初步病毒檢測結果都呈現陰性。週三（16）出席內閣會議的法國總理卡斯泰（Jean Castex）也接受檢測確認無感染，宣佈將進行隔離。西班牙政府則表示，總理桑切斯沒有感染病毒，得知馬克宏確診後即取消了所有公開行程，將會自主隔離至下週四（24）；德國政府也發表聲明，總理梅克爾（Angela Merkel）於歐洲峰會結束後接受過篩檢，未感染新型冠狀病毒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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