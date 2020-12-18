法總統馬克宏確診後首度露面　多國政要接受檢測、隔離

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上週四（10）至週五（11）馬克宏前往比利時布魯塞爾出席歐盟峰會，期間的與會者皆有遵守防疫指導、配戴口罩，歐盟成員國中，只有愛沙尼亞、克羅埃西亞2國總理缺席；週一（14）馬克宏參與氣候會議、經濟合作暨發展組織（OECD）60週年活動，與歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）一同用餐；週三（16）馬克宏主持法國內閣會議，並與葡萄牙總理科斯塔（António Costa）會面。
今（18）日，馬克宏的妻子碧姬（Brigitte Macron）、西班牙總理桑切斯、愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin）的初步病毒檢測結果都呈現陰性。週三（16）出席內閣會議的法國總理卡斯泰（Jean Castex）也接受檢測確認無感染，宣佈將進行隔離。西班牙政府則表示，總理桑切斯沒有感染病毒，得知馬克宏確診後即取消了所有公開行程，將會自主隔離至下週四（24）；德國政府也發表聲明，總理梅克爾（Angela Merkel）於歐洲峰會結束後接受過篩檢，未感染新型冠狀病毒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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