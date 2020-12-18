美股創高激勵台股開高走高 新台幣早盤強升3.55角
美股創高激勵台股開高走高 新台幣早盤強升3.55角
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-18 10:19:44
美股道瓊再創新高，台北股市今（18）日開盤漲9.2點，加權股價指數以14268.13點開出，大盤開高走高，接近10點鐘時最高來到14329點。而匯率也強升，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今日以28.28元開盤，以升值2.01角開出，隨後一度大漲3.55角，來到28.126元。
美國新一輪刺激法案有望出爐，三大指數刷歷史新高。其中，美股道瓊指數上漲148.83點，或0.49%，收30,303.37點；標普500指數上漲21.31點，或0.58%，收3,722.48點；那斯達克指數上漲106.56點，或0.84%，收12,764.75點；費城半導體指數上漲4.72點，或0.17%，收2,778.14點。中央銀行昨（17）日召開今（2020）年最後一季理監事會議，並宣布維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%，符合市場預期，也連續3季利率不變。但美國將台灣列入匯率操縱國觀察名單，外界將持續關注央行後續的匯率政策。
美股收高激勵台北股市今（18）日開高走高，接近10點鐘時，漲約70點，最高來到14329點。權值股台積電漲0.3%、早盤最高512元。鴻海小漲、大立光漲0.7%。盤面焦點為運輸貨櫃族群，像是中航、四維航奔漲停，陽明漲6%，新興、台航漲5%，裕民漲3%、長榮漲約2%。至於台北外匯市場，新台幣兌美元匯率今日以28.28元開盤，以升值2.01角開出，隨後一度大漲3.55角，來到28.126元。