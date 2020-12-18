天龍國一線豪宅大洗牌！元利、華固與潤泰3建商撐半邊天

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統計資料顯示，大安區仍是頂級富豪認同度最高的行政區，因此一線豪宅區塊最多、最密集；其中，大安森林公園第一排豪宅案「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」32樓戶在2018年創造299萬元／坪高價，成為全國豪宅之王；另外，松山區則是近十年的最大黑馬，「華固名鑄」、「潤泰敦峰」最高成交價來到約每坪225萬元，雖然價位稍遜於信義計畫區，但因敦化北路線上整合開發中的都更案眾多，未來豪宅推案量足以跟信義計畫區分庭抗禮，爭坐老二位置。
住展雜誌研發長何世昌指出，另一個疾速竄起的豪宅區塊是大直重劃區，而其躍升至一線豪宅區的關鍵是飯店豪宅案「西華富邦」；在該開發案推案之前，大直重劃區只能名列一百萬俱樂部，但大直重劃區逐漸開發成熟後，整齊舒爽的環境獲得富豪青睞，「西華富邦」最高成交價衝到將近292萬元／坪，在重劃區內掀起比價效應，「代官山」、「輕井澤」、「帝景水花園」等社區陸續晉級到二百萬俱樂部名單內。
何世昌分析，近十年台北市一線豪宅區有幾個重大變化，第一是建商定錨造市成功並創造出新豪宅區例子變多，按房地產發展規律來說，豪宅區塊的形成往往經過長年的發展才能獲得市場共識；不過，近年來這個規律卻頻頻被打破，例如和平東路「和平大苑」、忠孝東路「聯合大於」、市民大道「潤泰峰」、博愛路「松濤苑」與天母地區「華固天鑄」，這5處原本都不是一線豪宅區的成員，而是靠單一豪宅案價格成功定錨所撐起來。
何世昌指出，第二是富豪口味變了，路段迷思已降低，上述5處豪宅區靠單一建案價格定錨成為一線豪宅區，顯示有錢人買豪宅的口味正在轉變，他們不再只迷信傳統一線路段；建商品牌口碑與特殊、細膩的規劃設計，反而更能讓有錢人心甘情願買單。
何世昌表示，反觀早年的豪宅區如陽明山、中山北路、安和路等區塊，已經漸漸走下神壇，跟一線豪宅區說掰掰了；另外，天母地區雖然仍在一線豪宅區之列，但因天母房市已成為封閉型市場，創價能力減弱，下一個10年，若缺乏更有力的建商推豪宅案，天母可能也會脫離一線豪宅區名單。
最後，頂級建商勢力大換血。何世昌分析表是，近10年北市一線豪宅十大區塊裡，有六個區塊是元利建設、華固建設、潤泰新等三家建商的推案，若說「半天下」並不為過；至於有些老牌豪宅建商，可能是品牌力減弱、或者拿不到好地塊等原因，大位逐步被取而代之。