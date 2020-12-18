名家論壇》黃創夏／「韓國瑜障礙」民進黨最苦的緊箍咒！

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這些先天的挑戰，已經夠民進黨布局和初選上充滿風險了，更麻煩的是在許多重要的地方，民進黨恐怕真的要面對「無將可派」的窘局，勉強可說是「人和」困局，因為有一個「韓國瑜障礙」將造成民進黨調兵遣將上重大困難！
所謂的「韓國瑜障礙」就是任何的民選行政首長「坐好、坐滿」已經變成是最基本的要求，只要「吃碗內，看碗外」必定會受到反彈和抨擊，絕對不可能討到好處！
在「韓國瑜障礙」之下，民進黨的選舉操盤團隊必須誠實地面對「台北市」甚至「桃園市」備極艱辛的現實情況，因為不論是新竹市長林智堅或是基隆市長林右昌都有在2022年12月25日之前，動彈不得的緊箍咒！
在民進黨的現任縣市長當中，林右昌和林智堅確實口碑好和政績不錯，因此很多人認為他倆具有更上層樓的潛力，等到任滿之後入閣歷練當然是一條途徑，另外出征收復台北市或是「桃竹一家」接替也是即將任滿的桃園市長鄭文燦留下的位置，不可諱言林右昌和林志堅確實都是極有戰鬥力之人選。
問題就在於要選台北市長或桃園市長，他們都必須提前四個月將戶籍遷移，在「韓國瑜障礙」之下，只要他們有遷移戶籍的動作，基隆市和新竹市必定會引起必須請辭市長的壓力，而沒有任滿就另謀高就，後座力將會讓民進黨準備提名接替基隆市和新竹市的人選受到波及。
在「韓國瑜障礙」之下，若是林智堅和林右昌選擇了轉戰桃園市或台北市，空降原本就備極艱辛了，更別忘了台北市和桃園市原本就是藍色板塊的基本盤優勢區域，更是「韓粉」密集處，被排斥的反作用力，只會雪上加霜！
除此之外，鄭文燦的下一步也將是民進黨更大的挑戰，如果鄭文燦挑戰台北市或新北市，同樣要面臨「韓國瑜障礙」，先天不利！
另一方面，鄭文燦一定也要面臨「朱立倫教訓」（從桃園轉戰新北之後，就永遠被設定是「地方諸侯」層次），對2024大局以及鄭文燦的發展可能性，恐怕也不利！
要是鄭文燦入閣，甚至接任閣揆？「儲君」的想像勢必應運而生，1996年之後，「後李登輝時代卡位戰」的「連（戰）、宋（楚瑜）、蕭（萬長）之爭」的死鬥糾纏，恐怕在一向直來直往的民進黨中上演，而且勢必更加腥風血雨！
在「韓國瑜障礙」限制下，可以預見民進黨挑戰2022縣市長的大選，最後必定只能動用現任立委出戰各個地方縣市長，可是這樣也迴避不了「韓國瑜障礙」，參選縣市長的現任立委，同樣要面臨被逼「辭立委參選」的壓力，戰線還會延伸到「立委補選」，以及「後蔡英文時代的卡位戰」，情勢只會更複雜而不會更簡潔！
這就是政治上的現實循環，面對2021和2022的政治局面變化，可以預告「韓國瑜障礙」這個問題，將是民進黨的重大挑戰，「2018災難重演」陰霾勢必罩頂，恐怕將是選舉操盤團隊最痛苦的考驗了。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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