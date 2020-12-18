新加坡油輪遇襲、疫苗樂觀 下周油價估漲1.3元
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-18 11:15:05
受到一艘新加坡油輪於沙國吉達港遇襲影響，以及疫苗上市期程樂觀、OPEC+（油輸出國組織與夥伴國）明年元月起縮小增產幅度，預估下周汽油及柴油零售價格每公升各上漲1.3及1.6元，實際調整金額將於周（20）日中午12時於中油與經濟部網站公告。
外電報導，航運商Haifna表示，旗下懸掛新加坡旗幟的BW Rhine油輪，14日停泊在吉達港卸貨時，遭遇攻擊爆炸起火。油輪裝載6萬噸汽油，22名船員全數平安，火勢隨後遭到撲滅，但船身有受創，可能有部分油料外洩。由於去年沙國原油設施遇襲，引發原油業供給短缺，因此此次遇襲事件也受到關注。另外再加上疫苗上市期程樂觀，以及OPEC+決議明年元月起縮小增產幅度，使國際油價走揚。綜合16日外電報導，杜拜原油每桶漲至50美元大關，紐約商品交易所西德州中級原油1月交割價上漲20美分，來到每桶47.82美元。倫敦北海布倫特原油2月交割價上漲32美分，來到每桶51.08美元。累算至12月17日之7D3B（七成杜拜三成布蘭特原油）周均價為50.69美元，較上周49.13上漲1.56美元。新台幣兌美元匯率 28.467較上周28.501升值0.034。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油及柴油零售價格每公升各上漲1.3及1.6元，實際調整金額請於周日中午12時詳見中油全球資訊網暨經濟部網站。