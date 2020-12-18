史哲感謝跨百光年團隊　澄清沒與陳其邁唱雙簧擠牙膏

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史哲說，會後，我第一通電話就是處理大元大樓，讓大元大樓成為我們第一個大視窗，同一時間，在產策會幫忙下，認識了digiwave的策展團隊#叁式，但是要創造這麼大尺度的投影，當下大家都傻了！感謝叁式願意投入陌生的高雄歷史，還去歷史博物館上課，百年視窗待機時間是老照片倒數，24日啟動定目劇演出將是叁式百年濃縮的最炫作品。
史哲指出，有了橫跨第三船渠的大港橋，跨年演唱會第二舞台的概念自然應運而生，要一點音樂祭的感覺，剛好高流戶外舞台的演出測試可以扮演，不過，史哲認為，光是一種最難拿捏玩弄的事，Baboo（丁度嵐）、二馬（馮建彰）就這樣被我陷害，不過果然厲害，登上工作船，馬上生出海上那個會轉動的百字，更以光束、雷射，馬上用最有限數量佈局海岸線，創造目前還在測試，已經讓大家驚艷、瘋傳的美麗畫面，更感謝現在每天都日夜不分裝設、測試的設計團隊、硬體團隊，每天都創造不同的驚艷。
高雄流行音樂中心低塔，除了是第二舞台的背景外，將是另一個投影展演，故事竟然將從星空中神秘的萬山岩雕展開。高雄流行音樂中心大型表演廳，也將在平安夜起開放前廳，以「#音樂築港」特展呈現高雄港灣的演變以及高流興建歷程。除了有市長陳其邁拉倒港市之間的圍牆，也有前市長陳菊為高流而靜坐，也將呈現高流的設計從構想到實現。
史哲最後也強調，三大舞台、八大展演，不能不說指揮楊智欽跟高雄市交響樂團，你們辛苦了，接下來將要擔綱四場海上舞台的演出，從古典音樂到電影音樂，帶來撼動人心的美麗樂章。