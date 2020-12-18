中國官媒痛批投降派「跪美」 曝習近平陷入新一輪內鬥
中國官媒痛批投降派「跪美」 曝習近平陷入新一輪內鬥
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-18 11:49:58
中國官媒《新華社》16日刊登一篇作者署名「辛識平」的評論文章，以「『崇美』、『跪美』的軟骨病得治」為題，以美國內部的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情以及反種族歧視示威的混亂，批評中國內部的「投降派」看不清事實又逢美必軟，強調必須堅決鬥爭，不要讓（美國的）錯誤價值觀蠱惑人心。時事評論員則認為，「辛識平」發表的文章實際上反映出中國政治內鬥混亂，更是透露出習近平的決策受到嚴重質疑。
《新華社》的文章寫道，近期中國部分人士散佈種種「崇美」、「跪美」的論調，包括讚揚美式民主、美國人權、制度上的修復能力甚至是對抗病毒的能力，這些人都換上了「軟骨病」是鬥爭中的「投降派」。美國COVID-19確診案例累計達1719萬例、逾31萬例死亡，評論以此當成「謊言粉碎機」批評美國政客背信棄義，失去世界領導的地位。文末還呼應中國官方在外交上一貫的態度自稱「不惹事也不怕事」，認為自立自強、文明進步的中國就是治療「軟骨病」的最好良藥。《希望之聲》引述時事評論員楊威的分析，指出「辛識平」為《新華社》欄目「學習進行時」的評論署名，是「新時評」的諧音，也是習近平團隊向外傳遞訊息的直接渠道之一。楊威認為，這篇文章的出現代表內部鬥爭僵持不下，文章針對的是共產黨內的「不同聲音」，近期中國政治局接連召開會議，但官媒卻未提及先前急劇升溫的美中關係，可能代表習近平深入介入美國總統大選，然而招致川普政府反擊的惡果。
其中，文章提到提倡崇美、跪美論調的「一些人」，楊威認為這不只是少數或是中低階、貪腐官員，極有可能是政治局或政治局常委等多位高階官員的看法。而評論批評崇美派嫌棄新時代中國，也透露出習近平的決策受到了嚴重質疑，楊威形容「是這篇文章的點睛之處」，這些鬥爭中的「投降派」應該產生了不小的影響，令習近平威信大減。
日前對華政策跨國會議聯盟（IPAC）從中國異議人士取得195萬名中共黨員的名單，在由英國、澳洲媒體曝光。資料顯示，多國駐中外交機構、跨國企業、學術機構，都設有共產黨支部，一些涉及國防安全的敏感學術領域，也有中共黨員參與研究項目。外國媒體近日更報導，台灣企業台塑、台達電內部設有支部。楊威認為，美國近期多次採取行動，包括縮短中共黨員簽證、制裁14位人大副委員長，資料外洩的操作很可能是反習派利用外部發動的攻擊，因此為了處理內部問題，才有了《新華社》這一篇文章，以批評「投降派」消弭反對的聲浪。