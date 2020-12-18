NBA／稱讚Curry是第一射手 Obama：他和詹皇都有超能力
NBA／稱讚Curry是第一射手 Obama：他和詹皇都有超能力
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-18 12:04:57
美國前總統Barack Obama熱愛籃球，也結識了許多NBA的頂尖球員，其中他和兩大籃壇巨星LeBron James以及Stephen Curry的交情相當深厚，而比較起這兩人的能力，前者認為他們都是「怪物」。
Obama過去曾開玩笑說自己教過Curry怎麼投籃，另外兩人也曾相約打高爾夫球，除了同為籃球愛好者，彼此也是要好的朋友。近日當被問到Curry是不是自己見證過的最佳射手時，Obama這樣回應。「這都不該算是一個問題，毫無疑問當然是。我從沒見過能像他一樣投籃的人，從沒見過像他一樣能夠以如此多的方式出手、用各種不可思議的方式，卻能始終保持穩定的球員。」Obama認為Curry雖然和James是不同類型的球員，但一樣是可怕「怪物」。「這種世界頂尖的運動員就像是X戰警一樣，有些人你能看出來很像浩克，比如當你站在LeBron身邊時，你能感受到他就是個怪獸。」Obama這麼解釋道，「而當你站在Steph身邊，他就像是那種也擁有超能力，但是需要先拿掉眼鏡才能看得出來。」