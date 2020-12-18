絕食無效！立院院會同意蘇震清、廖國棟延押2個月
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-18 12:20:14
立委集體涉貪案，目前仍有立委蘇震清、廖國棟羈押中，司法院日前代北院函轉徵詢立法院許可繼續羈押立委蘇震清、廖國棟，立法院院會今(18)日上午在朝野均無異議下，許可延長羈押。
民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、國民黨立委陳超明、民進黨前立委陳唐山等人被控收受前太流公司董事長李恆隆賄款，並施壓經濟部官員，透過舉辦公聽會，檢討遠東集團SOGO百貨增資登記的爭議，並建議修改公司法。台北地檢署偵辦期間聲押蘇震清、廖國棟等人獲准，案件移審後，北院9月22日裁定繼續羈押，但羈押期限將於12月22日屆滿，北院日前已將徵詢同意公函，呈請司法院轉呈立法院，合議庭將以立法院回函結果，依法做成強制處分裁定。蘇震清自認偵訊錄音帶遭檢方變造，為了抗議司法不公，曾在看守所中絕食14天，在14日恢復進食。立法院會今日進行報告事項議程，對於司法院函轉北院函，請立法院許可涉貪立委蘇震清、廖國棟的延長羈押案，經會議主席、立法院長游錫堃詢問出席立委，在未有人提出異議下通過，許可延長羈押，最長可在延押2個月。
陳超明日前以新台幣500萬元交保後，重新回到立院，今日公開出席立院跨黨派立委舉辦的苗栗大湖草莓促銷活動，陳超明上台致詞時笑稱這是自己交保後的「第一場出場秀」，還一度把民眾黨立委賴香伶與民進黨立委活羅致政的名字叫錯，陳超明又開玩笑說，「所以我常說我被關呆了就是這樣。」