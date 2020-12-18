絕食無效！立院院會同意蘇震清、廖國棟延押2個月

我是廣告 請繼續往下閱讀

蘇震清自認偵訊錄音帶遭檢方變造，為了抗議司法不公，曾在看守所中絕食14天，在14日恢復進食。立法院會今日進行報告事項議程，對於司法院函轉北院函，請立法院許可涉貪立委蘇震清、廖國棟的延長羈押案，經會議主席、立法院長游錫堃詢問出席立委，在未有人提出異議下通過，許可延長羈押，最長可在延押2個月。