【NOW少年】紅蓮華響起！你絕對聽過的動漫曲TOP10
【NOW少年】紅蓮華響起！你絕對聽過的動漫曲TOP10
文/沈傳恩
calendar_today2020-12-18 20:30:00
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」動漫文化在亞洲影響之深，不只青少年，甚至很多中老年的人也都熱愛至極，然而除了動畫本身之外，經典的片頭曲、插曲，往往也會讓人深陷其中無法自拔，本集的《NOW少年》將帶大家一起看看，街頭民眾印象中最深的動漫曲是哪首？他們唱得出來嗎？台日鄉民認為最經典的10首又是哪些呢？
實際街訪調查發現，民眾都對近期爆紅的「鬼滅之刃」主題曲「紅蓮華」印象頗深，而其他諸如「火影忍者」「棒球大聯盟」等經典作品的片頭曲皆榜上有名，但由於動畫大多為日本作品，民眾一般都是「會哼不會唱」。綜合台灣、日本網友票選「經典動漫片頭TOP10」榜單如下：
1.鬼滅之刃-紅蓮華 LiSA
2.數碼寶貝-Butter-fly 和田光司
3.灌籃高手-世界が终るまでは WANDS
4.七龍珠-CHA-LA HEAD CHA-LA
5.進擊的巨人-紅蓮的弓矢 Linked Horizon
6.刀劍神域-Crossing Field LiSA
7.新世紀福音戰士-残酷な天使のテーゼ 高橋洋子
8.海賊王-We Are 北谷洋
9.火影忍者-青鳥 生物股長
10.精靈寶可夢-めざせポケモンマスター 松本梨香
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