舊商圈活化 古城商圈創生新樂園
生活中心／綜合報導
calendar_today2020-12-18 12:45:14
1980年代桃園景福宮周遭的大廟商圈被稱為「桃園西門町」，桃園市最早熱絡的商業區，生活中的小吃店、流行服飾與物品、金飾、手工西裝與旗袍、看電影等，充滿在地人購物與消費娛樂的記憶。隨著都市發展與轉型，人群開始移至主要交通樞紐聚集，大廟商圈面臨青壯人口流失、店家老化，隨著時間一點一滴過去，大廟商圈逐漸少了活力與盼望。
舊商圈活化是地方創生的重要工作，桃園景福宮有200多年歷史，周圍的博愛路、中正路、廟後夜市一帶過去為大廟商圈，是桃園建城後的商業活動起點，博愛特區文創商業發展協會今年舉辦「古城區創生記—古城新樂園」活動，為發展特色，引進桃園文創、青農及原住民等微型業者進駐，進行舊城區導覽、發掘店家故事等，市府也積極推動景福宮周圍舊城區規劃、商圈活化，期盼朝古城區創生、再繁榮的目標邁進，讓商圈共榮、共好。博愛商圈藉由在景福宮辦理生活創意市集，持續以「古城區」正名為商圈發展行銷的主要代名詞，協會希望將「唯一」的古城區深度導覽路線產品化、趣味化、商品化，並符合「地方創生」的主要精神，結合資訊科技、帶入「人流」、創造獲利模式並提振古城區傳統產業的獲利機會，真正重造『古城新樂園』。