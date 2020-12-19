跨年晚會全攻略！五月天專場倒數　少女時代成員登台南

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北跨年晚會將於12月31日晚間6點30分至隔日凌晨1點於東森綜合台、公共電視及公視3台（含MOD）播出，網路平台將於台北市政府YouTube、台北旅遊網FB、浪LIVE直播平台、遠傳friDay影音、Line Today、Yahoo TV、東森新聞YouTube及FB、迪克斯娛樂YouTube、必應創造YouTube及FB播出。
桃園「2021桃樂園Wonderland跨年晚會」由Sandy、阿Ken主持，A-Lin倒數前開唱、八三夭擔任跨年後壓軸演出，此外，還有動力火車、翁立友、Spark、高爾宣、J.Sheon、黃美珍、孫盛希、品冠、陳零九、邱鋒澤、樂天女孩輪番演唱，12月31日晚間7點在年代電視、壹直播YouTube頻道轉播。
新竹縣跨年晚會「浪漫竹縣 與你相見」由白冰冰、陳漢典、吳怡霈、「台一線」東諺、阿文主持，孫盛希擔任晚會開唱嘉賓、盧廣仲壓軸倒數，ØZI、動力火車、Leo王、張涵雅、郭靜、曾沛慈、朱俐靜、廖柏雅、陳思瑋等歌手輪番演出，12月31日晚間7點起在中視新聞台直播。
「2021台中麗寶跨年雙演唱會」由王仁甫、嚴立婷、Apple主持，本土天團「5566」開場演出，性感女神安心亞陪觀眾倒數，饒舌天團「頑童MJ116」壓軸開唱，此外，還有吳卓源、陳芳語、Leo王接力演出，12月31日晚間9點至凌晨1點在中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV，全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團同步直播。
「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」由納豆、蔡尚樺、瑪麗主持水湳場，蕭敬騰領軍獅子LION開場，田馥甄（Hebe）倒數前壓軸演出，林宥嘉2021年第一唱，周蕙、鼓鼓、高爾宣、婁峻碩、ØZI、告五人、陳零九、邱鋒澤、閻奕格、G.O.F、李友廷、艾薇等接力演出；于美人、蔡昌憲及許志豪主持大里場，王識賢陪大家倒數，婁峻碩跨年後壓軸演出，另外有詹雅雯、張秀卿、許富凱等歌手輪番登台，12月31日晚間7點在三立都會台、TBC台中資訊台、台視全程直播；網路直播平台則由台灣大哥大myVideo、三立YouTube專區、Vidol YouTube直播。
「台南好Young跨年演唱會」由莎莎、吳建恆主持，「少女時代」孝淵、張震嶽、魏如萱、畢書盡、炎亞綸、吳映潔（鬼鬼）、文慧如、李友廷、李芷婷、張立昂、Karencici、呂士軒、王艷薇、曾昱嘉等歌手開唱，12月31日晚間8點由TVBS轉播。
「2021紫耀義大享樂拾光跨年晚會」由曾國城、徐凱希主持，「金曲樂團」茄子蛋熱力開唱，楊丞琳陪歌迷倒數，跨年後由畢書盡（Bii）壓軸演出，此外，還有MC HotDog熱狗、蕭煌奇、楊乃文、黃氏兄弟、Pink Fun輪番演唱，義大跨年晚會將於12月31日晚間8點至1月1日凌晨1點，在華視、華視新聞資訊台、華視YouTube頻道轉播。
「高雄2021跨百光年」由胡瓜、浩角翔起主持，Ella（陳嘉樺）壓軸倒數，率領8位舞者們唱跳30分鐘，跨年後由滅火器接棒開唱，此外，還有八三夭、安心亞、許富凱、魚乾、文慧如、李千那、謝銘祐&麵包車樂團、影子計劃、吳映潔（鬼鬼）、韋禮安、畢書盡、茄子蛋輪番表演，12月31日晚間10點在民視實況轉播。
天后張惠妹（阿妹）與歌迷相約2020最後一天台東見，她將在台東濱海公園跨年專場開唱「BMW M 20/21 aMei UTOPIA EAST」演唱會；五月天「好好好想見到你」Mayday fly to 2021巡迴演唱會開跑，12月31日將在桃園國際棒球場演出，陪歌迷跨年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。