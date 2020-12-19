跨年晚會全攻略！五月天專場倒數　少女時代成員登台南

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跨年晚會全攻略！五月天專場倒數　少女時代成員登台南

記者羅凌筠/專題報導

calendar_today2020-12-19 11:51:17｜update2020-12-19 13:12:02

▲孝淵、五月天、張惠妹陪台灣歌迷跨年。（圖／翻攝孝淵IG、相信音樂提供、聲動娛樂提供）
▲孝淵、五月天、張惠妹陪台灣歌迷跨年。（圖／翻攝孝淵IG、相信音樂提供、聲動娛樂提供）
即將邁入2021年，各個城市的跨年晚會祭出超強卡司，吸睛粉絲朝聖天王天后，除了「多個願望一次滿足」的拼盤演唱會，今（2020）年還有搖滾天團五月天、金曲歌后張惠妹選在跨年夜舉辦個人演唱會，讓歌迷狂歡一整晚，《NOWnews今日新聞》整理跨年演唱會全攻略，一次掌握所有亮點。
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「台北最High新年城—2021跨年晚會」由黃子佼、LuLu主持，田馥甄（Hebe）擔任開場表演，倒數前由伍佰壓軸演出，在台北101煙火施放後，蕭敬騰將成為2021年第一位站在府前廣場演出的歌手。此外，還有小宇（宋念宇）、宇宙人、艾怡良、林宥嘉、周興哲、魚丁糸、張若凡、婁峻碩、黃明志、蕭秉治、Hosea輪番開唱。
台北跨年晚會將於12月31日晚間6點30分至隔日凌晨1點於東森綜合台、公共電視及公視3台（含MOD）播出，網路平台將於台北市政府YouTube、台北旅遊網FB、浪LIVE直播平台、遠傳friDay影音、Line Today、Yahoo TV、東森新聞YouTube及FB、迪克斯娛樂YouTube、必應創造YouTube及FB播出。

▲蕭敬騰將在台北跨年獨家首唱年度單曲《猴籠》。（圖／TVBS提供）
▲蕭敬騰新年第一唱獻台北。（圖／TVBS提供）
桃園「2021桃樂園Wonderland跨年晚會」由Sandy、阿Ken主持，A-Lin倒數前開唱、八三夭擔任跨年後壓軸演出，此外，還有動力火車、翁立友、Spark、高爾宣、J.Sheon、黃美珍、孫盛希、品冠、陳零九、邱鋒澤、樂天女孩輪番演唱，12月31日晚間7點在年代電視、壹直播YouTube頻道轉播。

▲動力火車（左起）、阿Ken、桃園市長鄭文燦、Sandy、Spark揭曉桃園跨年晚會卡司。（圖／年代提供）
▲動力火車（左起）、阿Ken、桃園市長鄭文燦、Sandy、Spark相約桃園跨年。（圖／年代提供）
新竹縣跨年晚會「浪漫竹縣 與你相見」由白冰冰、陳漢典、吳怡霈、「台一線」東諺、阿文主持，孫盛希擔任晚會開唱嘉賓、盧廣仲壓軸倒數，ØZI、動力火車、Leo王、張涵雅、郭靜、曾沛慈、朱俐靜、廖柏雅、陳思瑋等歌手輪番演出，12月31日晚間7點起在中視新聞台直播。

▲孫盛希（左起）、張涵雅、新竹縣縣長楊文科、陳漢典在新竹跨年。（圖／中視提供）
▲孫盛希（左起）、張涵雅、新竹縣縣長楊文科、陳漢典在新竹跨年。（圖／中視提供）
「2021台中麗寶跨年雙演唱會」由王仁甫、嚴立婷、Apple主持，本土天團「5566」開場演出，性感女神安心亞陪觀眾倒數，饒舌天團「頑童MJ116」壓軸開唱，此外，還有吳卓源、陳芳語、Leo王接力演出，12月31日晚間9點至凌晨1點在中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV，全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團同步直播。

▲「陽光男團」noovy（左起）、嚴立婷、Apple、安心亞、王仁甫在台中跨年。（圖／中天提供）
▲「陽光男團」noovy（左起）、嚴立婷、Apple、安心亞、王仁甫在台中跨年。（圖／中天提供）
「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」由納豆、蔡尚樺、瑪麗主持水湳場，蕭敬騰領軍獅子LION開場，田馥甄（Hebe）倒數前壓軸演出，林宥嘉2021年第一唱，周蕙、鼓鼓、高爾宣、婁峻碩、ØZI、告五人、陳零九、邱鋒澤、閻奕格、G.O.F、李友廷、艾薇等接力演出；于美人、蔡昌憲及許志豪主持大里場，王識賢陪大家倒數，婁峻碩跨年後壓軸演出，另外有詹雅雯、張秀卿、許富凱等歌手輪番登台，12月31日晚間7點在三立都會台、TBC台中資訊台、台視全程直播；網路直播平台則由台灣大哥大myVideo、三立YouTube專區、Vidol YouTube直播。

▲林宥嘉將在台中跨年晚會壓軸獻唱。（圖／三立電視提供）
▲林宥嘉將在台中跨年晚會壓軸獻唱。（圖／三立電視提供）
「台南好Young跨年演唱會」由莎莎、吳建恆主持，「少女時代」孝淵、張震嶽、魏如萱、畢書盡、炎亞綸、吳映潔（鬼鬼）、文慧如、李友廷、李芷婷、張立昂、Karencici、呂士軒、王艷薇、曾昱嘉等歌手開唱，12月31日晚間8點由TVBS轉播。

▲孝淵驚喜來台灣隔離開唱。（圖／翻攝孝淵IG）
▲孝淵驚喜來台灣隔離開唱。（圖／翻攝孝淵IG）
「2021紫耀義大享樂拾光跨年晚會」由曾國城、徐凱希主持，「金曲樂團」茄子蛋熱力開唱，楊丞琳陪歌迷倒數，跨年後由畢書盡（Bii）壓軸演出，此外，還有MC HotDog熱狗、蕭煌奇、楊乃文、黃氏兄弟、Pink Fun輪番演唱，義大跨年晚會將於12月31日晚間8點至1月1日凌晨1點，在華視、華視新聞資訊台、華視YouTube頻道轉播。

▲楊丞琳（左）、畢書盡高雄陪歌迷跨年。（圖／華視提供）
▲楊丞琳（左）、畢書盡高雄陪歌迷跨年。（圖／華視提供）
「高雄2021跨百光年」由胡瓜、浩角翔起主持，Ella（陳嘉樺）壓軸倒數，率領8位舞者們唱跳30分鐘，跨年後由滅火器接棒開唱，此外，還有八三夭、安心亞、許富凱、魚乾、文慧如、李千那、謝銘祐&麵包車樂團、影子計劃、吳映潔（鬼鬼）、韋禮安、畢書盡、茄子蛋輪番表演，12月31日晚間10點在民視實況轉播。

▲Ella跨年開唱。（圖／民視提供）
▲Ella跨年夜登上高雄。（圖／民視提供）
天后張惠妹（阿妹）與歌迷相約2020最後一天台東見，她將在台東濱海公園跨年專場開唱「BMW M 20/21 aMei UTOPIA EAST」演唱會；五月天「好好好想見到你」Mayday fly to 2021巡迴演唱會開跑，12月31日將在桃園國際棒球場演出，陪歌迷跨年。

▲張惠妹的跨年演唱會加碼煙火秀。（圖／聲動娛樂
▲張惠妹的跨年演唱會加碼煙火秀。（圖／聲動娛樂 提供）
▲五月天宣布將從今年12月26日到明年3月29日，舉辦共15場演唱會，從桃園唱到台中、台南。（圖／相信音樂提供）
▲五月天跨年夜桃園狂歡。（圖／相信音樂提供）
 
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