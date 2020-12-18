盧秀燕向AIT表達反萊豬 陳其邁：雙方要事先協商
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-12-18 13:12:56
台中市長盧秀燕日前接待美國在台協會（AIT）處長酈英傑，直面表達反萊豬立場，此舉似乎引發AIT不滿，有民眾覺得失禮，但也有民眾認為有氣魄，高雄市長陳其邁今（12）日出席毒品防制全國大型研討會時被問到時則說，公開場所跟外交的場所比較不一樣，雙方還是要事先協商。
陳其邁指出，問題的關鍵還是在於當時台中市政府如何跟AIT洽談，既然是拜會，一些相關細節都要安排妥當，例如是否公開？討論的議題為何？是否要做聲明或結論？以過去在行政院或是在公部門服務的經驗，這些工作在做意見的表達及陳述都有目的，是否要做什麼樣的公開？這都是事先雙方須協商，也要按照雙方協商的細節來執行，畢竟是雙方會談，程序及過程如何可能要雙方說明較適當。而被問到對於盧秀燕市長這樣的表達方式有什麼看法？陳其邁則認為，對於任何公共議題，做到怎麼樣程度的表達或表達怎麼樣的意見，譬如說在市政會議或公開場所，就會跟外交的場所會比較不一樣，假如有外交的場所或是不同談判的場所，這過程也涉及到程序性的安排，「解鈴還須繫鈴人」雙方把程序說明清楚會比較好。