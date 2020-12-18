空勤黑鷹機隊復編　蔡英文盼更新設施、承諾給予保障

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內政部空勤總隊第三大隊第一隊復編及高雄駐地棚廠廳舍啟用典禮今天在高雄小港機場舉行，總統抵達後，首先欣賞「祥獅獻瑞」表演，並聽取大隊長林立威針對「黑鷹直升機接機規劃、機隊復編、駐地興建過程及任務簡報」，並在授隊旗予隊長林立威後與現場來賓一同舉行棚廠啟用儀式。
蔡英文表示，政府從今年7月開始增加空勤飛行員的攬才、留才獎金，同時提高飛航、修復等人員的鐘點費，既要感謝空勤的付出，也是為了給予足夠保障，她也清楚空勤總隊在整個國家救災體系中具有關鍵地位，3個大隊、9個中隊分布在北、中、南、東各區，勤務都非常吃重，所以還是要請內政部繼續努力，確保空勤總隊有充足的人力，同時也要結合中央各部會跟地方政府，落實災防的宣傳跟教育，從根本上減少人為因素造成的救難需求。
蔡英文也特別提及國防部長嚴德發和國軍同仁在黑鷹直升機交接給空勤總隊的過程中，國軍幫了非常多的忙，陸軍司令陳寶餘也在場，她也要謝謝高雄市政府、高雄航空站、內政部營建署，以及民間的建築和工程團隊，大家攜手合作，為空勤總隊興建了高品質的駐地，還獲得公共工程金質獎表揚，非常不簡單。
今天出席內政部空勤總隊第三大隊第一隊復編及高雄駐地棚廠廳舍啟用典禮的來賓包括內政部長徐國勇、國防部長嚴德發、陸軍司令陳寶餘、空勤總隊長井延淵、國家運輸安全調查委員會主委楊宏智、立法委員管碧玲及美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長谷立言。