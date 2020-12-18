文總再推匠人魂　紀錄「包管竹」技法

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文總再推匠人魂　紀錄「包管竹」技法

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-12-18 14:09:21

信二竹店
▲文總副會長江春男日前特地南下，贈與信二竹店的師傅王壬煇一面匠人魂錦旗。（圖／文化總會提供）
文化總會今（18）日推出第27支《匠人魂》影片，拍攝台南府城碩果僅存的竹業工藝百年老店「信二竹店」，紀錄包括「包管竹」等在世界上已經幾乎失傳的竹製技法。文總副會長江春男日前特地南下，贈與師傅王壬煇一面匠人魂錦旗，表揚這份傳承四代的匠人精神。
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江春男表示，在傳統工藝大量被機械工業取代的速食風氣下，王壬煇師傅多次「轉型」，卻從未想過「轉行」，堅持在工法的鑽研與傳承，著實令人敬佩。王壬煇則說，「哪有什麼夕陽產業？只有夕陽心態而已。」
王壬煇表示，百年老店的故事要回溯到清末，他的祖父王傳豹當時埋首竹藝，遠赴日本交流學習3年，1907年創立了「福泰竹店」，從選材、脫水、去稜、測量、打洞等等，第一張椅墊便這麼成形。王壬煇說，後來祖父膝下的三兄弟分家，他的父親王火曜以自己日本名字「信二」為名創立新的竹店。

王壬煇說，他接下竹店時，竹傢俱已受到塑膠製品的影響，原本府城內密集的竹店商號逐漸萎縮，僅剩下十幾間，為了因應時代的變遷，他將經營的重點由內場重新轉往外場，製作各種竹材架構，用在花圈架、牌樓、式場門面等，讓花店插花佈置，店裡生意開始有起色。這個轉型延續了十幾年後，再次受到挑戰，他又學起繪製設計圖，改作室內的展場架構設計，那些年國際蘭花展和新光三越都有他的作品。「我多次轉型不轉行，從來沒有離開過我的本行。」

王壬煇也說，竹製家俱與工藝在台灣已經很少人在做，而台南市區也只剩下信二竹店堅守這份工藝，很多竹製技法在世界都已失傳，尤其是「包管竹」傢俱的技術，在日本已經沒有了，而中國竹藝技術也和台灣大相逕庭，王壬煇強調，最大的不同在於日本的職人精神，中國的原始技術著重於型，「而我們是著重於線與美」。

至於未來的接班人？王壬煇的兒子王升南在大學時就主動向父親提起想學竹藝的事，到了2013年，王升南做出一張竹椅，交出合格成績單。近年來，信二竹店先後有了部落格和臉書，店內的產品也從居家生活延伸到文創和宗教，縮小比例的竹傢俱變成擺飾，或是製作神明背椅、鑼鼓架等，信二竹店百年技藝四代傳承，王任煇期待兒子能超越。
▲台南府城碩果僅存的竹業工藝百年老店「信二竹店」師傅王壬煇。（圖／文化總會提供）
▲台南府城碩果僅存的竹業工藝百年老店「信二竹店」師傅王壬煇。（圖／文化總會提供）
 
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