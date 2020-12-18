台股「萬四」漲滿全靠資金行情？謝金河給投資人5字箴言

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，谷月涵與中研院也都示警，認為台股漲完了，必須要靠國際資金來推一把，還說股市再創新高，可能吹出泡沫。為此，謝金河po文表示，其實他們都是市場上的菩薩，用心良苦，提醒投資人要小心，這是好事。至於投資人如何面對未來的市場？他給5個字：「定，靜，安，慮，得！」
謝金河表示，全球在超低利率，寬鬆貨幣下奔馳，這是全球一致的現象，今天美國6大指數全面創新高，印度股市推升至驚人的46997，南韓到2732.79，漲幅都超過台股，只要全球股市繼續往上走，台股不會單獨崩盤。這當中有一個要警戒的是巴菲特指標，台股市值除GDP總值是200%以上，這代表股市承載了國民生產總值的兩倍，這個數字是高的。
再來是台股指數大半是台積電貢獻的，台灣最大的前20大巿值企業，今年只有4家上漲，這代表金融，傳統產業相關的企業，股價沒有漲還跌。台股會大跌，只有一個可能，那就是台積電大跌，但以目前半導體產業的盛況，這個機率不大。
三是劉泰英説台股先前有基本面，這回是投機，其實6，7月漲到13000點附近，那是疫情推動的生技股大投機，那時市場天天都在討論「天國一輝」，這是大投機，現在大多數生技股都跌得四腳朝天，很多莫名炒上去的公司，現在都很慘，像快篩檢測的普生從278元跌至31元。這次台股來到14000，這次是半導體股領軍，其實是有基本面的，劉泰英是把這個現象說反了。
至於投資人要如何操作？謝金河說，現在投資人要做的事是檢視自己手上的股票，明年成長力如何？本益比是不是太高？殖利率高不高？股價愈漲，愈要嚴格檢視基本面，心要定，不要頻繁進出，追高又殺低，或多也做，空也做，很容易兩面挨耳光！他強調台股還有很多物美價廉的好公司，不要被從來沒有見過的指數嚇到！才能定，靜，安，慮，得！